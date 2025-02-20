Бастрыкин взял на контроль ситуацию с барнаульским домом, в котором обвалился чердак

По сообщениям СМИ, его длительное время не признавали аварийным

20 февраля 2025, 13:42, ИА Амител

Дом по пр. Сибирскому, 36 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов ветхого барнаульского дома. Как сообщает пресс-служба СУ СК России, он дал поручение главе алтайского управления ведомства Игорю Колесниченко представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Речь идет о двухэтажном доме по пр. Сибирскому, 36. Ранее там обрушилось чердачное перекрытие – в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщали в администрации Барнаула, специалисты детально обследовали все конструкции крыши и помещений.

Экспертная организация заключила, что для дальнейшей эксплуатации здание непригодно. Власти взяли ситуацию на контроль, а на территории дома ввели режим повышенной готовности. До 21 февраля жильцы вывезут свое имущество в сопровождении спасательных служб.

Позднее в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что здание длительное время не признавали аварийным. Само строение 1964 года постройки. В СУ СК России по Алтайскому краю начали проверку по данному факту.