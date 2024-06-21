Тыву и Алтай соединит новый туристический маршрут
Это поможет развитию внутреннего туризма в России
21 июня 2024, 11:45, ИА Амител
До 2030 года планируется создать автомобильный маршрут, который соединит Республику Тыва (через село Кызыл-Хая) и Республику Алтай (через населенный пункт Кош-Агач). Об этом сообщил глава Тывы Владислав Ховалыг на XI Международном Сибирском транспортном форуме в Новосибирске, пишет ТАСС.
По словам Ховалыга, на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" по транспорту было предложено создать новый туристический маршрут.
Это поможет развитию внутреннего туризма в России, учитывая, что правительство недавно утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года.
12:11:19 21-06-2024
Тай-массаж... Вьетнам-Нячанг-пляж-белый песок....... А здесь что???
13:21:23 21-06-2024
Надо не на Кош-Агач делать дорогу, а на Бийск... До Кош-Агача и так мало людей доезжают)
11:07:36 22-06-2024
Причем здесь Бийск и Тыва? И на Кош-Агач очень много народу прутся и в Монголию
11:36:02 22-06-2024
Причем здесь Бийск.? С географией совсем не дружите
07:49:54 22-06-2024
Зачем объединять двух нищих, и криминальных?
11:10:47 22-06-2024
Наоборот они самые богатые и счастливые..На свежайшем воздухе ,не испорченной цивилизацией,в первозданной природе живут.. в тишине ,покое и уеденении с природой.. Красота-свобода..
13:47:31 22-06-2024
Гость (07:49:54 22-06-2024) Зачем объединять двух нищих, и криминальных?... Ну как минимум это поможет для обоих нищих и криминальных
01:28:58 23-06-2024
Гость (07:49:54 22-06-2024) Зачем объединять двух нищих, и криминальных"""""Алтайга нормальные))))
11:14:14 22-06-2024
Гость (07:49:54 22-06-2024) Зачем объединять двух нищих, и криминальных?... Невеждам не понять😃
11:23:14 22-06-2024
Ты как будто очень богат и бессмертен, и у тебя течет не красная кровь? На том свете тебе карманы не нужны!
12:08:21 22-06-2024
Комментаторы,учите географию.. дорога там есть ,на джипе ездят.. сделают если, с одной стороны хорошо.. с другой ,в нетронутые территории толпы пойдут..
17:17:37 22-06-2024
Ездил я там. Невероятно красиво. Но дорог нет.
02:05:09 24-06-2024
Господи 30 лет жду дорогу через турочак на Хакасию ,а рядом Красноярский край. Там всего будет 500 км. А так ездим 1600км через Кемеровскую область ((((. А вроде там чего то начинали,везде писали лет 30 назад и где?
08:41:20 24-06-2024
Наталья (02:05:09 24-06-2024) Господи 30 лет жду дорогу через турочак на Хакасию ,а рядом ... Ну тут греф решает))
06:02:49 24-06-2024
Нафик не нужна там дорога. Засрут там все.