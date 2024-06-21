Тыву и Алтай соединит новый туристический маршрут

Это поможет развитию внутреннего туризма в России

21 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/232

До 2030 года планируется создать автомобильный маршрут, который соединит Республику Тыва (через село Кызыл-Хая) и Республику Алтай (через населенный пункт Кош-Агач). Об этом сообщил глава Тывы Владислав Ховалыг на XI Международном Сибирском транспортном форуме в Новосибирске, пишет ТАСС.

По словам Ховалыга, на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" по транспорту было предложено создать новый туристический маршрут.

Это поможет развитию внутреннего туризма в России, учитывая, что правительство недавно утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года.