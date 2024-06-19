Число туристов на Алтае может упасть из-за затяжных дождей
Снижение турпотока может составить до 5%
19 июня 2024, 22:33, ИА Амител
Число туристов на Алтае может упасть по сравнению с 2023 годом из-за затяжных дождей и гроз, а цены в отелях – вырасти. Об этом сообщает "Ъ".
По словам генерального директора по маркетингу компании "Санаторий "Алтай" Сергея Криворученко, снижение турпотока может составить от 4 до 5%. Он отметил, что в прошлом году спрос был аномально высоким. "В мае он была на отметке 114%. В этом году будет меньше", – добавил эксперт.
Некоторые владельцы баз и отелей из-за непогоды в июне начали предлагать клиентам скидки. Как отметила президент Ассоциации туризма Алтайского края Наталья Гребенникова, это свидетельствует о снижении спроса.
В публикации отмечается, что спрос на номера класса "люкс" стал ниже на 30%. Наибольшая нагрузка отмечается в стандартных номерах и трехзвездочных гостиницах – там отмечается нагрузка в 90%.
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