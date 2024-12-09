У актера Бориса Щербакова нашли редкое заболевание

У артиста есть риск кровотечений и тяжелых осложнений вроде некроза

09 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Борис Щербаков / Фото: vk.com/boris_shcherbakov

У актера Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. Как сообщает Telegram-канал Shot, у артиста есть риск кровотечений и тяжелых осложнений вроде некроза.

Медики провели комплексную диагностику, после того как Щербаков неудачно упал в подъезде и повредил череп. При обследовании органов брюшной полости был выявлен пневматоз. За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется.

Сейчас артист продолжает лечиться в одной из столичных клиник. Состояние оценивается как средней тяжести: у Щербакова перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.