У актера Бориса Щербакова нашли редкое заболевание
У артиста есть риск кровотечений и тяжелых осложнений вроде некроза
09 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
Борис Щербаков / Фото: vk.com/boris_shcherbakov
У актера Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. Как сообщает Telegram-канал Shot, у артиста есть риск кровотечений и тяжелых осложнений вроде некроза.
Медики провели комплексную диагностику, после того как Щербаков неудачно упал в подъезде и повредил череп. При обследовании органов брюшной полости был выявлен пневматоз. За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется.
Сейчас артист продолжает лечиться в одной из столичных клиник. Состояние оценивается как средней тяжести: у Щербакова перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.
15:00:17 09-12-2024
ударился головой.
обнаружили неполадки с кишечником.
как же хорошо что у меня свой терапевт-лечебник...
15:25:00 09-12-2024
и какая тебе от него польза?
18:29:59 09-12-2024
Гость (15:25:00 09-12-2024) и какая тебе от него польза?... Умный и интеллигентный собутыльник всегда рядом и готов.
17:41:58 09-12-2024
Musik (15:00:17 09-12-2024) ударился головой.обнаружили неполадки с кишечником.к... Ничего удивительного, что нашли в процессе обследования ещё и другое заболевание. У меня тоже было - случайно нашли болезнь в сердце, не беспокоило именно оно, а в ходе поиска "чего-нибудь " нашлась фибрилляция предсердий))
23:22:35 09-12-2024
Мичурин полез на елку за укропом, а его арбузами завалило. Так и здесь.