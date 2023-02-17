У актера Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

В марте 2022 года у него выявили расстройство речи — афазию. С тех пор заболевание прогрессировало

17 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Неудержимые" (2010)

У актёра Брюса Уиллиса выявили лобно-височную деменцию. Как сообщает "Ъ", об этом рассказала его семья.

Напомним, что в марте 2022 года у него выявили расстройство речи — афазию. С тех пор заболевание прогрессировало, а получить точный диагноз удалось лишь сейчас.

"Сегодня лекарств от этой болезни нет, но мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы", – заявили родные "Крепкого орешка".

Напомним, что Брюс Уиллис известен по таким фильмам, как "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Шестое чувство", "Пятый элемент", "Неудержимые" и многим другим.