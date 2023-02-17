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У актера Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

В марте 2022 года у него выявили расстройство речи — афазию. С тех пор заболевание прогрессировало

17 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Неудержимые" (2010)
Кадр из фильма "Неудержимые" (2010)

У актёра Брюса Уиллиса выявили лобно-височную деменцию. Как сообщает "Ъ", об этом рассказала его семья.

Напомним, что в марте 2022 года у него выявили расстройство речи — афазию. С тех пор заболевание прогрессировало, а получить точный диагноз удалось лишь сейчас.

"Сегодня лекарств от этой болезни нет, но мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы", – заявили родные "Крепкого орешка".

Напомним, что Брюс Уиллис известен по таким фильмам, как "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Шестое чувство", "Пятый элемент", "Неудержимые" и многим другим.

Комментарии 11

  • Надо бы и барбаре брыльской провериться:похоже у неё по старости начались необратимые физиологические процессы в мозгу.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Эх Брюсик.ну как же так((( ты там держись!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Все возрастные проблемы и болезни от прогоркшего жира, забивающего сосуды и препятствующего кровообращению. По-научному называется "холестерин". И начинаются это уже с 40-ка лет. Лечится это простой сменой рациона питания. Но очистка, детоксикация организма идёт очень медленно. Результаты будут видны лишь через несколько лет. Впрочем, процесс можно значительно ускорить - голоданием. Беда в том, что на это нужна недюженная сила воли.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Все возрастные проблемы - Гость...А как же Ваши любимые глисты в мозге? вылечили уже?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Не с 40-ка, а с 20! Товарищч не в теме.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Товарищч не в теме- не верю! этот товарищ не мог ошибиться ! или все же паразиты его одолели(
    17 февраля, Гость   Ответить
  • По теме есть множество книг. Одна из последних: Валентина Бокая: Быть здоровым. Век живи - век учись. Энциклопедия учёного врача. Она, между прочим, доктор медицинских наук, ей 75 лет. Что касается глистов, то они есть практически у всех собачников и кошатников. А сейчас их повально привозят из тропических стран, но можно запросто заработать, вплоть до паразитарного рака, поедая роллы.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • От ролл в человеческом кишечнике заводятся гельминты-паразитические черви.Хоть они зарождаются в море,но быстро привыкают к среднеконтинентальному климату.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А нет. жив курилка.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Жаль конечно этого добряка
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так вы кошатник или собачник? Похоже что и то и то, судо по тексту. Вам нужно собрать в кулак недюжинную силу воли основательно поголодать, чтобы освободить этот бренный мир от своей мудрости.
    17 февраля, Гость   Ответить
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