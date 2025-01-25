У актрисы Галины Польских нашли рак
Ранее у артистки также диагностировали пневмофиброз
25 января 2025, 18:25, ИА Амител
Галина Польских / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС
У актрисы Галины Польских обнаружили рак почки, пишет Shot.
Артистка обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Ей выдали направление на госпитализацию для терапии.
Менеджер Польских сказала телеграм-каналу, что сейчас 85-летняя актриса находится дома и в больницу пока не ложилась.
В декабре 2024 года стало известно, что народной артистке также диагностировали неизлечимое заболевание легких – пневмофиброз.
Галина Польских снялась в фильмах "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам" и многих других. В 2023 году также вышли "Елки-10", где она сыграла главную роль.
20:08:55 25-01-2025
85 - уже сам по себе не тот возраст, чтобы нуждаться в какой-то дополнительной причине ухудшения самочувствия...
23:42:03 25-01-2025
почку отрезать, фиьроз легких никак не вылечить, это тоже почти рак, ожирение, соед. ткань и прочее - недолеченные бронхиты
00:18:10 26-01-2025
Уже дочь опровергла
10:02:49 26-01-2025
Что за мода, только какой артист заболеет, тут же на весь мир разглашают диагноз. Что они, не люди что ли? Зачем СМИ рассказывают об их недугах? Если кто из известных сам захочет, тогда ладно. Но ведь большинство не хочет, стараются опровергнуть.