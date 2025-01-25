У актрисы Галины Польских нашли рак

Ранее у артистки также диагностировали пневмофиброз

25 января 2025, 18:25, ИА Амител

Галина Польских / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

У актрисы Галины Польских обнаружили рак почки, пишет Shot.

Артистка обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Ей выдали направление на госпитализацию для терапии.

Менеджер Польских сказала телеграм-каналу, что сейчас 85-летняя актриса находится дома и в больницу пока не ложилась.

В декабре 2024 года стало известно, что народной артистке также диагностировали неизлечимое заболевание легких – пневмофиброз.

Галина Польских снялась в фильмах "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам" и многих других. В 2023 году также вышли "Елки-10", где она сыграла главную роль.