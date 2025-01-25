Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста

Известный постановщик находится в коме

25 января 2025, 09:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

Указ об этом размещен на портале публикования правовых актов.

9 января главред "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – писала медиаменеджер.

19 января она рассказала, что состояние Тиграна Кеосаяна не изменилось.