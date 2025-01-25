Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста
Известный постановщик находится в коме
25 января 2025, 09:00, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
Указ об этом размещен на портале публикования правовых актов.
9 января главред "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – писала медиаменеджер.
19 января она рассказала, что состояние Тиграна Кеосаяна не изменилось.
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