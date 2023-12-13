У актрисы Ларисы Лужиной произошел сердечный приступ
Врачи диагностировали у нее нарушение сердечного ритма
13 декабря 2023, 20:06, ИА Амител
У актрисы Ларисы Лужиной произошел сердечный приступ. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у нее нарушение сердечного ритма.
84-летней Лужиной стало плохо вчера вечером. Она испытывала резкие перепады давления, давящие боли в груди и затрудненное дыхание. Родные вызвали скорую. Прибывшие медики стабилизировали состояние актрисы и оказали своевременную помощь. При этом от госпитализации она отказалась.
Напомним, что Лужина является народной артисткой РСФСР. За свою карьеру она снялась более чем в 60 картинах. Наиболее популярным фильмом с ее участием является "Вертикаль", где также сыграл музыкант Владимир Высоцкий.
22:52:12 13-12-2023
Я сегодня сделала генеральную уборку.
11:09:31 14-12-2023
Иванна (22:52:12 13-12-2023) Я сегодня сделала генеральную уборку.... вы о себе высокого мнения?