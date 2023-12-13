Врачи диагностировали у нее нарушение сердечного ритма

13 декабря 2023, 20:06, ИА Амител

Фото: amic.ru

У актрисы Ларисы Лужиной произошел сердечный приступ. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у нее нарушение сердечного ритма.

84-летней Лужиной стало плохо вчера вечером. Она испытывала резкие перепады давления, давящие боли в груди и затрудненное дыхание. Родные вызвали скорую. Прибывшие медики стабилизировали состояние актрисы и оказали своевременную помощь. При этом от госпитализации она отказалась.

Напомним, что Лужина является народной артисткой РСФСР. За свою карьеру она снялась более чем в 60 картинах. Наиболее популярным фильмом с ее участием является "Вертикаль", где также сыграл музыкант Владимир Высоцкий.