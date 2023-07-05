У алтайского министра здравоохранения появился новый заместитель

Вакантное место занял Виталий Лазарев, который долгое время он работал начальником отдела лицензирования

05 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

В структуре руководства Минздрава Алтайского края произошли очередные перестановки. Согласно сайту ведомства, новым заместителем главы министерства стал Виталий Лазарев.

Известно, что долгое время он работал начальником отдела лицензирования. Это место с приставкой "и.о." занял Дмитрий Носков. До этого он был главным специалистом отдела. Лазарев займется курированием отделов и сектора по информационно-документационному обеспечению, материальному снабжению и технадзору. Также в его зоне ответственности — контрактная служба, планирование объемов и стандартизация медпомощи, а также обращению граждан и контроля качества. И, конечно, в этом списке есть лицензирование.

В результате Лазарев частично возьмет на себя функции уже уволенного губернатором из-за утраты доверия замглавы Константина Гордеева. До его ухода было возбуждено уголовное дело в отношении главы алтайского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Сергея Завалихина — его задержали 8 декабря.

Всего в структуре руководства Минздрава еще три должности заместителя, хотя еще недавно министру Дмитрию Попову нужны были четыре, пишет "Банкфакс". Сейчас там остается один вакантный пост — еще одним заместителем главы ведомства работает Наталья Белоцкая.

Также недавно с поста замглавы ушел Сергей Насонов. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале июня.