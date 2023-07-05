У алтайского министра здравоохранения появился новый заместитель
Вакантное место занял Виталий Лазарев, который долгое время он работал начальником отдела лицензирования
05 июля 2023, 06:45, ИА Амител
В структуре руководства Минздрава Алтайского края произошли очередные перестановки. Согласно сайту ведомства, новым заместителем главы министерства стал Виталий Лазарев.
Известно, что долгое время он работал начальником отдела лицензирования. Это место с приставкой "и.о." занял Дмитрий Носков. До этого он был главным специалистом отдела. Лазарев займется курированием отделов и сектора по информационно-документационному обеспечению, материальному снабжению и технадзору. Также в его зоне ответственности — контрактная служба, планирование объемов и стандартизация медпомощи, а также обращению граждан и контроля качества. И, конечно, в этом списке есть лицензирование.
В результате Лазарев частично возьмет на себя функции уже уволенного губернатором из-за утраты доверия замглавы Константина Гордеева. До его ухода было возбуждено уголовное дело в отношении главы алтайского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Сергея Завалихина — его задержали 8 декабря.
Всего в структуре руководства Минздрава еще три должности заместителя, хотя еще недавно министру Дмитрию Попову нужны были четыре, пишет "Банкфакс". Сейчас там остается один вакантный пост — еще одним заместителем главы ведомства работает Наталья Белоцкая.
Также недавно с поста замглавы ушел Сергей Насонов. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале июня.
08:40:56 05-07-2023
Ну теперь дела пойдут. Теперь даже талоны наверное отменят. Наконец-то здравоохранение в гору пойдёт.
13:25:22 05-07-2023
Гость (08:40:56 05-07-2023) Ну теперь дела пойдут. Теперь даже талоны наверное отменят.... Конечно будет лучше. Верующий в Бога воровать не будет.
09:32:50 05-07-2023
....Сергея Завалихина.... а про этого тут зачем написали ? какая связь ?
10:17:24 05-07-2023
Закон Паркинсона - это наблюдение о том, что государственное управление, бюрократия и чиновничий аппарат расширяются, независимо от объема предстоящей работы. Это объяснялось главным образом двумя факторами: тем, что чиновникам нужны подчиненные, а не конкуренты, и тем, что чиновники заставляют работать друг на друга.
11:54:24 05-07-2023
А когда за утрату доверия Попова уволит губернатор.
12:00:41 05-07-2023
гость (11:54:24 05-07-2023) А когда за утрату доверия Попова уволит губернатор.... Лозунг "Своих не сдаем" в действии. Посмотрите на Сердюкова, Васильеву, Шойгу...
12:02:20 05-07-2023
гость (11:54:24 05-07-2023) А когда за утрату доверия Попова уволит губернатор.... Никогда, как говорится - ворон ворону...