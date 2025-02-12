Непонятный игнор и слезы Ани. Что происходит? Смотрите второй эпизод сериала от amic.ru

Напряжение между главными героями растет, а изменить ситуацию могут только сами читатели

12 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Amic.ru выпустил второй эпизод мини-сериала об отношениях молодой пары – Ани и Андрея.

Напряжение в переписке главных героев растет… Что о сообщениях своего возлюбленного думает Аня? Чтобы помочь героине принять правильное решение и получить интересные статьи о любви и отношениях, нужно перейти в чат.

Напомним, мини-сериал из пяти эпизодов рассказывает историю Ани и Андрея – молодой пары из Барнаула. Они только начинают встречаться – романтика, переписки до утра… Но однажды несколько странных сообщений от Андрея заставляют девушку насторожиться. Потом игнор, недосказанность, вопросы без ответа. В голове одна мысль: "Измена?"

И только наши читатели смогут решить, что будет с влюбленными дальше. Для этого нужно перейти в диалог с нашей главной героиней Аней и ждать от нее новых сообщений. В течение пяти дней девушка будет спрашивать у вас советов, делиться переживаниями, а также отправлять полезные материалы о любви и отношениях.

Новые эпизоды сериала будут выходить в нашем Telegram-канале каждый день, а его финал намечен на День всех влюбленных – 14 февраля.