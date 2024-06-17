У Анастасии Заворотнюк нашли долг по налогам

Задолженность обнаружили у закрытого ИП актрисы

17 июня 2024, 16:04, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк / Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Налоговый долг обнаружили у индивидуального предпринимателя актрисы, который был закрыт в сентябре 2023 года. Это юридическое лицо занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Счета актрисы были заблокированы 1 июня, а о налоговом долге стало известно 4 июня.

В последние годы своей жизни Анастасия Заворотнюк боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела свои последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал ее муж – фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети: 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.