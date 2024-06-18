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У арестованного замминистра обороны нашли автомобильные номера на 6 млн рублей

Он владел машинами Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса

18 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Задержанный по делу о получении крупной взятки замминистра обороны Тимур Иванов имел люксовые автомобили. Он владел внедорожником Chevrolet Suburban с номерами серии ААА региона 77 и автомобилем Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.

По данным базы по продаже госномеров, их стоимость превышает шесть миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в СИЗО Иванов сильно похудел. 

20 июня на заседании суда будут просить, чтобы в СИЗО Иванову разрешили увидеться с матерью.

21 мая из-за подозрений в краже металлоконструкций был арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов. 23 мая по аналогичному обвинению был арестован генерал-майор, начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин.

суд

Комментарии 19

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Швондер:

10:45:45 18-06-2024

"Но позвольте, как же он служил в очистке?"

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Гость

10:51:10 18-06-2024

Типа он их покупал? Что за сенсация?

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Гость

10:51:19 18-06-2024

в СИЗО Иванов сильно похудел --- блин. Ну может потом поправится

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Гость

10:58:57 18-06-2024

реально думала номерами фарцевал - перечтите заголовок

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Гость

11:17:13 18-06-2024

Лично мне плевать ,что кто имеет. Каждому свое.

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Гость

12:41:08 18-06-2024

Гость (11:17:13 18-06-2024) Лично мне плевать ,что кто имеет. Каждому свое....
Даже если кто-то вас ограбить?

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Элен без ребят

13:35:53 18-06-2024

Гость (11:17:13 18-06-2024) Лично мне плевать ,что кто имеет. Каждому свое.... именно так и было написано над воротами входа в Бухенвальд: jedem das seine (каждому своё)

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Пузырек

11:19:38 18-06-2024

Как могут стоить номера? В самом правовом государстве? ВВ тоже покупает?

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Гость

11:28:38 18-06-2024

Плевать, кто что имеет, если тот, кто имеет, закон не нарушал

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Гость

11:42:30 18-06-2024

Понты дороже денег

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Астрал

13:08:54 18-06-2024

Если посадить всю мировую элиту , не ошибёшься. Все они либо совершали преступления, либо совершают. Закон джунглей.

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Гость

13:19:22 18-06-2024

Самое ужасное, что эти люди рассказывают нам о патриотизме.

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Гость

13:46:06 18-06-2024

Гость (13:19:22 18-06-2024) Самое ужасное, что эти люди рассказывают нам о патриотизме.... Уже не рассказывают. Они уже даже худеют. А вообще любой преступник вам может рассказать о добре

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И призывают

13:46:50 18-06-2024

Нас жить на МРОТ. Ему теперь маму подавай. Пулю в лоб!!!

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Что мама

13:49:12 18-06-2024

Не видела как её сынок живёт. На какие средства такая роскошь.

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Гость

19:31:23 18-06-2024

А до сего дня никто об этом не знал!? Мафия

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Гость

21:59:01 18-06-2024

Ничего страшного, Какой Народ такие и Провители

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Татьяна

20:31:53 19-06-2024

А что никто не знал каким имуществом обладал зам. Министра, только узнали, смешно,если не было так грустно. Почему это допустили, все ослепли?

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Игорь

08:04:42 21-06-2024

Бедолага похудел???Когда воровал то Жирнел!!!А интересно сколько тогда его 4 пакета наград стоит???

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