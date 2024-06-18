У арестованного замминистра обороны нашли автомобильные номера на 6 млн рублей
Он владел машинами Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса
18 июня 2024, 10:31, ИА Амител
Задержанный по делу о получении крупной взятки замминистра обороны Тимур Иванов имел люксовые автомобили. Он владел внедорожником Chevrolet Suburban с номерами серии ААА региона 77 и автомобилем Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.
По данным базы по продаже госномеров, их стоимость превышает шесть миллионов рублей, пишет РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в СИЗО Иванов сильно похудел.
20 июня на заседании суда будут просить, чтобы в СИЗО Иванову разрешили увидеться с матерью.
21 мая из-за подозрений в краже металлоконструкций был арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов. 23 мая по аналогичному обвинению был арестован генерал-майор, начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин.
10:45:45 18-06-2024
"Но позвольте, как же он служил в очистке?"
10:51:10 18-06-2024
Типа он их покупал? Что за сенсация?
10:51:19 18-06-2024
в СИЗО Иванов сильно похудел --- блин. Ну может потом поправится
10:58:57 18-06-2024
реально думала номерами фарцевал - перечтите заголовок
11:17:13 18-06-2024
Лично мне плевать ,что кто имеет. Каждому свое.
12:41:08 18-06-2024
Гость (11:17:13 18-06-2024) Лично мне плевать ,что кто имеет. Каждому свое....
Даже если кто-то вас ограбить?
13:35:53 18-06-2024
Гость (11:17:13 18-06-2024) Лично мне плевать ,что кто имеет. Каждому свое.... именно так и было написано над воротами входа в Бухенвальд: jedem das seine (каждому своё)
11:19:38 18-06-2024
Как могут стоить номера? В самом правовом государстве? ВВ тоже покупает?
11:28:38 18-06-2024
Плевать, кто что имеет, если тот, кто имеет, закон не нарушал
11:42:30 18-06-2024
Понты дороже денег
13:08:54 18-06-2024
Если посадить всю мировую элиту , не ошибёшься. Все они либо совершали преступления, либо совершают. Закон джунглей.
13:19:22 18-06-2024
Самое ужасное, что эти люди рассказывают нам о патриотизме.
13:46:06 18-06-2024
Гость (13:19:22 18-06-2024) Самое ужасное, что эти люди рассказывают нам о патриотизме.... Уже не рассказывают. Они уже даже худеют. А вообще любой преступник вам может рассказать о добре
13:46:50 18-06-2024
Нас жить на МРОТ. Ему теперь маму подавай. Пулю в лоб!!!
13:49:12 18-06-2024
Не видела как её сынок живёт. На какие средства такая роскошь.
19:31:23 18-06-2024
А до сего дня никто об этом не знал!? Мафия
21:59:01 18-06-2024
Ничего страшного, Какой Народ такие и Провители
20:31:53 19-06-2024
А что никто не знал каким имуществом обладал зам. Министра, только узнали, смешно,если не было так грустно. Почему это допустили, все ослепли?
08:04:42 21-06-2024
Бедолага похудел???Когда воровал то Жирнел!!!А интересно сколько тогда его 4 пакета наград стоит???