У арестованного замминистра обороны нашли автомобильные номера на 6 млн рублей

Он владел машинами Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса

18 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Задержанный по делу о получении крупной взятки замминистра обороны Тимур Иванов имел люксовые автомобили. Он владел внедорожником Chevrolet Suburban с номерами серии ААА региона 77 и автомобилем Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.

По данным базы по продаже госномеров, их стоимость превышает шесть миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в СИЗО Иванов сильно похудел.

20 июня на заседании суда будут просить, чтобы в СИЗО Иванову разрешили увидеться с матерью.

21 мая из-за подозрений в краже металлоконструкций был арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов. 23 мая по аналогичному обвинению был арестован генерал-майор, начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин.