У барнаульца изъяли свыше 22 тысяч литров нелегального спиртного
Полицейские проводят проверку
03 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Барнауле полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 22 тысяч литров нелегального спиртного, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
К преступлению оказался причастен 45-летний местный житель. Мужчина арендовал склад и хранил в нем более 400 емкостей спиртосодержащей жидкости.
"По предварительной информации, мужчина планировал реализовать алкогольную продукцию в краевом центре", – подчеркнули в ведомстве.
Полицейские проводят проверку по статье об обороте алкогольной продукции без маркировки КоАП РФ.
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