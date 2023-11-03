У барнаульца изъяли свыше 22 тысяч литров нелегального спиртного

Полицейские проводят проверку

03 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 22 тысяч литров нелегального спиртного, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

К преступлению оказался причастен 45-летний местный житель. Мужчина арендовал склад и хранил в нем более 400 емкостей спиртосодержащей жидкости.

"По предварительной информации, мужчина планировал реализовать алкогольную продукцию в краевом центре", – подчеркнули в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по статье об обороте алкогольной продукции без маркировки КоАП РФ.