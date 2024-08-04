У барнаульского автобуса маршрута № 25 на ходу отвалилось колесо
Удар был такой силы, что в салоне пробило подножку сиденья
04 августа 2024, 18:59, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul22official
В Барнауле у автобуса ПАЗ маршрута № 25 на ходу завернуло колесо. Как сообщает Telegram-канал Barnaul 22, удар был такой силы, что в салоне пробило подножку сиденья.
"Слава Богу, никто не пострадал, так как эта авария произошла по городу, а если бы это случилось на трассе?" – заявила участница сообщества.
Вместе с тем барнаульцы жалуются, что на направлении в последние несколько лет ходят только старые автобусы. Кроме того, их количество недостаточно: сегодня на линию вышли лишь две единицы.
20:01:42 04-08-2024
Просто необходимо поднимать стоимость проезда, чтобы была возможность для обновления автопарка
20:32:21 04-08-2024
Гость (20:01:42 04-08-2024) Просто необходимо поднимать стоимость проезда, чтобы была во... если прибыль вкладывать в развитие автопарка а не на коттеджи шубы бентли-то вполне хватит и не надо поднимать стоимость проезда
22:07:57 04-08-2024
Гость (20:01:42 04-08-2024) Просто необходимо поднимать стоимость проезда, чтобы была во... Это типа утром деньги, вечером стулья? Это так не работает. Мы не готовы платить рублём на старые сараи. Сначала нормальные автобусы, а там посмотрим...
20:13:44 04-08-2024
назовите ФАМИЛИЮ водителя и того негодяя, который выпустил ТС в рейс! они потенциальные убийцы своим разгильдяйством
21:29:30 04-08-2024
Гость (20:13:44 04-08-2024) назовите ФАМИЛИЮ водителя и того негодяя, который выпустил Т... Зачем вам фамилии?
Не закрутили гаечки. Бывает.
21:30:46 04-08-2024
Гость (20:13:44 04-08-2024) назовите ФАМИЛИЮ водителя и того негодяя, который выпустил Т... А причём тут водила?
Или он же механник и медик выпускающие на маршрут?
На проезде Прудской зимой парковаться автобусик, полугазелька. Когда приезжал не видел. А утром вместе с местными выезжал на маршрут..
Может механик и медик к нему утром приезжали? Не видел.
21:06:26 04-08-2024
Необходимо пондимать цену за проезд каждый день на 1 рубль. В год 365 руб - это совсем немного. Зато на колесо хватит.
23:03:00 04-08-2024
Гость (20:13:44 04-08-2024) назовите ФАМИЛИЮ водителя и того негодяя, который выпустил Т... А я бы хотела узнать фамилию собственника маршрута. Мало того, что автобусы этого маршрута ездят на честном слове, так они ещё и не ездят. У нас в городе вообще кто-то отвечает за работу общественного транспорта?
08:54:00 05-08-2024
Щас министра на работу подвезут, что- нибудь скажет
09:43:42 05-08-2024
Эти ПАЗики начали самоуничтожаться от старости как и Чехословацкие трамваи (колеса пока не отваливаются, но горят периодически). Это ж сколько пыли и грязи встряхнул в салоне когда на днище упал. Не дай бог в светлой одежде проехать на этом маршруте - сразу в стирку.
11:54:13 05-08-2024
что такое подножка сиденья?
23:08:47 05-08-2024
Хуже 32 сарая может быть только 25 (и наоборот). Это только нам, научногородским, так повезло?
Пару недель назад я ехал домой на 25 — надо было уехать с кукольного театра, а 25 как раз катился к остановке. Приехала адская колесница марки «ПАЗ». Ёпрст, ну и аттракцион. Мотор фыркает как больной (это не шутка — может, у него турбина болеет или ещё кто). Колёса восьмерят, в такт восьмёркам пляшут сидушки. Некогда коричневая кожа Чебурашек, из которых сшили обивку, порвалась и стала сально-чёрной. Сзади у спинок прикручены некогда серенькие пластмассовые набалдашники. Они все в чёрных разводах, будто их чем-то (выхлопом?) коптили.
Цитата с паблика: «На протяжении нескольких лет на рейсе старые, разбитые автобусы.» Очередная жалоба в Спортлото! Пепелац 2011 года выпуска без пробега по Европе. Чего-то тридцатилетние мерины на двадцатках и писят седьмых вполне себе ок