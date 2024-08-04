У барнаульского автобуса маршрута № 25 на ходу отвалилось колесо

Удар был такой силы, что в салоне пробило подножку сиденья

04 августа 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul22official

В Барнауле у автобуса ПАЗ маршрута № 25 на ходу завернуло колесо. Как сообщает Telegram-канал Barnaul 22, удар был такой силы, что в салоне пробило подножку сиденья.

"Слава Богу, никто не пострадал, так как эта авария произошла по городу, а если бы это случилось на трассе?" – заявила участница сообщества.

Вместе с тем барнаульцы жалуются, что на направлении в последние несколько лет ходят только старые автобусы. Кроме того, их количество недостаточно: сегодня на линию вышли лишь две единицы.