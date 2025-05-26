У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

Капитаном корабля был гражданин России

26 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Контейнеровоз / Фото: unsplash.com

У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом. Об этом пишет издание The Indian Express со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Представитель военного ведомства рассказал, что судно подало сигнал бедствия еще в субботу. К тому моменту оно накренилось на 26 градусов. В спасательной операции участвовали один корабль ВМС Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.

"На борту судна находилось 640 контейнеров, в том числе 12 – с карбидом кальция и 13 – с опасным грузом. Также на корабле было 367,1 тонны мазута и 84,44 тонны дизельного топлива", – заявили в Минобороны, добавив, что большой объем груза затонул.

Среди членов экипажа был капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Все 24 человека, находившиеся на борту, спасены.