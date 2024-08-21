В Барнауле возбудили дело после видеообращения жителей о затоплении микрорайона

Ранее отведение поверхностных сточных и грунтовых вод в микрорайоне осуществлялось с использованием насосной станции

21 августа 2024, 14:20, ИА Амител

В Барнауле возбуждено уголовное дело по признакам халатности по факту видеообращения жителей микрорайона Прудские Центрального района из-за затопления грунтовыми водами их домовладений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в обращении граждан, а также дать принципиальную юридическую оценку бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за работой насосной станции по откачке грунтовых вод с участков жителей микрорайона", - рассказали в ведомстве.

В краевой прокуратуре отметили, что ранее отведение поверхностных сточных и грунтовых вод в микрорайоне осуществлялось с использованием насосной станции на основании муниципального контракта, срок которого истек в 2023 году. При этом достаточные меры по предотвращению подтопления не были приняты.