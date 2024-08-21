В Барнауле возбудили дело после видеообращения жителей о затоплении микрорайона
Ранее отведение поверхностных сточных и грунтовых вод в микрорайоне осуществлялось с использованием насосной станции
21 августа 2024, 14:20, ИА Амител
В Барнауле возбуждено уголовное дело по признакам халатности по факту видеообращения жителей микрорайона Прудские Центрального района из-за затопления грунтовыми водами их домовладений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в обращении граждан, а также дать принципиальную юридическую оценку бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за работой насосной станции по откачке грунтовых вод с участков жителей микрорайона", - рассказали в ведомстве.
В краевой прокуратуре отметили, что ранее отведение поверхностных сточных и грунтовых вод в микрорайоне осуществлялось с использованием насосной станции на основании муниципального контракта, срок которого истек в 2023 году. При этом достаточные меры по предотвращению подтопления не были приняты.
"Ситуация с водоотведением будет сопровождаться надзорным органом до полного восстановления прав жителей города", - подчеркнули в прокуратуре.
14:29:14 21-08-2024
Два тендера видел по этой теме на гос закупках.
На оба тендера никто не заявился.
А откачать воды может только насосная станция принадлежащая заводу АЗА.
Для чего разводить эту муть с тендерами, не понятно. Или решайте вопросы с руководством завода, или стройте муниципальную насосную станцию.
14:34:08 21-08-2024
будут АЗА отжимать)
14:56:00 21-08-2024
Будем надеяться, хоть прокуратура что-то сможет сделать.
15:42:33 21-08-2024
зато помидоры поливать не нужно.
и можно форель радужную разводить
17:25:57 21-08-2024
Кто там на АЗА сейчас главный?
20:46:51 21-08-2024
Да тот же кто и был.
Всё интересуешся ?
08:09:17 22-08-2024
На АЗА хороший главный, и как главный, и как человек. Если я правильно понял в статья написано " срок которого истек в 2023 году". Контракт закончился, муниципалитет эту проблему не решил, какие вопросы к АЗА? Кстати в статье вообще нет ни слова про АЗА. Уголовное дело возбуждено по признакам халатности должностных лиц