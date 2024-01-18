Многие россияне получат прибавку к пенсии с 1 февраля 2024 года. Масштабная индексация пенсий по старости уже прошла 1 января. Но категорий граждан, которые получают ежемесячные выплаты от государства, намного больше. И пенсии им повышают в разное время.
Рассказываем, у кого и на сколько вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года.
1
Что за повышение пенсий ожидается 1 февраля 2024 года?
На самом деле повысят не пенсии, а ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это пособие, которое назначают различным льготным категориям граждан. Обычно эти люди уже получают какую-либо пенсию – страховую или социальную. А поскольку ЕДВ приходит на карту вместе с пенсией, ее считают своеобразной прибавкой.
Соответственно, после индексации ЕДВ увеличится и сумма, которую ежемесячно получают пенсионеры.
2
У кого вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года?
У тех, кто вместе с пенсией ежемесячно получает ЕДВ. Категорий федеральных льготников очень много – десятки. Но самых многочисленных несколько, основные из которых:
инвалиды всех групп;
дети-инвалиды;
ветераны боевых действий;
участники ВОВ;
граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
инвалиды войны;
Герои Советского Союза и России;
Герои Социалистического труда.
Кстати, благодаря другой индексации с 1 февраля увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Впрочем, ненамного.
3
На сколько увеличится ЕДВ в России с 1 февраля?
Точно сказать невозможно. Во-первых, суммы ЕДВ для всех категорий разные. А во-вторых, повышение будет зависеть от итогового уровня инфляции за 2023 год. Но ожидается, что с 1 февраля ЕДВ будет проиндексированы на 7,4 или 7,5%.
Если так и произойдет, то основные категории льготников с февраля начнут получать ЕДВ в следующем размере:
инвалиды I группы – 5 330 рублей;
инвалиды II группы – 3 814 рублей;
инвалиды III группы – 3 047 рублей;
дети-инвалиды –3 814 рублей;
ветераны боевых действий – 4 189 рублей.
Важно: эти суммы актуальны для тех льготников, которые отказались от набора социальных услуг (НСУ). НСУ – это услуги в натуральном виде, которые положены человеку: бесплатные лекарства, обслуживание, проезд и т.д. Ежегодно рассчитывается сумма этого набора. Если отказаться от него, вам будут выплачивать НСУ в деньгами.
После индексации сумма набора соцуслуг составит 1 579 рублей.
4
На сколько вырастут пенсии у работающих пенсионеров с 1 февраля?
Совсем ненамного. Напомним, для работающих пенсионеров индексация в России сейчас не предусмотрена. Единственное, на что они могут рассчитывать, – перерасчет пенсии в августе каждого года. Схема расчета сложная и основана на пенсионных коэффициентах.
Так вот, с 1 февраля на 7,5% проиндексируют сам пенсионный коэффициент – он вырастет с 123,77 до 133,05 рубля.
При этом каждый случай индивидуален, и невозможно сказать, на сколько увеличится пенсия у работающих пенсионеров.
5
Когда будут проиндексированы сами социальные пенсии?
1 апреля. Это традиционная дата индексации социальных пенсий в России.
17:15:39 18-01-2024
А есть ещё живые участники Великой Отечественной? Ему должно быть минимум 97 лет.
02:00:03 19-01-2024
Гость (17:15:39 18-01-2024) А есть ещё живые участники Великой Отечественной? Ему должно... Приравненные. Участники партизанских отрядов, работники военных предприятий - пацаны в 12 лет партизанили и у станков стояли; жертвы концлагерей - там вообще детишки 1-3 лет могли быть. Так что возраст 80-90 еще захватывает.