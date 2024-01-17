Помимо материнского капитала, вырастут размеры более 40 мер поддержки

17 января 2024, 06:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Десятки выплат, пособий и компенсаций увеличатся с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, напомнив о ежегодной индексации. Самая весомая мера поддержки – материнский капитал. Но будут повышены и другие, которые получают миллионы россиян.

О том, какие именно пособия будут увеличены с 1 февраля и какими будут их размеры, – в материале amic.ru.

1 На сколько увеличатся пособия с 1 февраля 2024 года? 7,4%. Об этом сообщил На. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ. По словам главы ведомства Антона Котякова, с 1 февраля будет проиндексировано более 40 выплат, а повышение коснется свыше 20 млн россиян. Ниже мы расскажем о самых главных мерах поддержки.

2 Материнский капитал О повышении размеров маткапитала amic.ru уже писал За первого ребенка с 1 февраля можно будет получить 631 тысячу рублей. По сравнению с прошлым годом размер маткапитала увеличится на 44 тысячи рублей. Сумма выплаты за второго ребенка в 2024 году составит 833,8 тысячи рублей. Это на 58 тысяч рублей больше, чем в 2023-м. Семьи, которые уже получили маткапитал за первого ребенка, при рождении второго будут иметь право на доплату в размере 202,8 тысячи рублей.

3 Единовременное пособие при рождении ребенка Эту единоразовую выплату семья может получить при рождении ребенка. Сейчас размер пособия составляет 22 909 рублей, но с 1 февраля он увеличится до 24 627 рублей. Кстати, при рождении двух и более детей выплата положена за каждого ребенка. Так что семьи, где в 2024 году родится тройня, смогут рассчитывать на 73 881 рубль.

4 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком Пособие выплачивают ежемесячно до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Точный размер выплат на 2024 год еще назвали. Сейчас сумма пособия может колебаться в диапазоне от 8 591,47 до 49 123,07 рубля.

5 Ежемесячная денежная выплата ветеранам Размер ежемесячной выплаты для ветеранов боевых действий тоже увеличится. С 1 февраля 2024 года он составит 4 189 рублей.

6 Ежемесячная выплата инвалидам Инвалидам тоже положены ежемесячные выплаты. Суммы, которые зависят от группы инвалидности, увеличатся с 1 февраля. Так, инвалиды I группы будут ежемесячно получать 5 330 рублей ;

; инвалидам II группы будет положено 3 814 рублей ежемесячно;

ежемесячно; размер выплаты для инвалидов III группы – 3 047 рублей;

детям-инвалидам каждый месяц будет положено 3 814 рублей.

7 Набор социальных услуг Стоимость набора социальных услуг тоже проиндексируют. С 1 февраля 2024 года она составит 1 579 рублей.