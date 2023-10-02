Перед этим владелец умышленно привел Land Rover в непригодное состояние

02 октября 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В доход государства обратили дорогостоящее имущество, приобретенное бывшим депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Максимом Степиным на неподтвержденные доходы, сообщает региональная прокуратура.

"В 2018-2020 годах депутат и его родственники приобрели в собственность квартиру в Новосибирске, нежилое помещение в Сочи, расположенное в непосредственной близости от береговой полосы, парковочное место в Барнауле и автомобиль Land Rover Range Rover Evogue (2019 года выпуска)", – рассказали в ведомстве.

Общая стоимость имущества на момент покупки превышала 15 млн рублей. Как подчеркнули в прокуратуре, это не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

Алтайский краевой суд признал требования об обращении имущества в доход государства законными и обоснованными.

"Поскольку автомобиль Land Rover умышленно был приведен собственником в состояние, исключающее дальнейшую эксплуатацию, его стоимость будет заменена денежным эквивалентом", – указали в прокуратуре.

Напомним, полномочия Максима Степина были прекращены в 2021 году. Как сообщал amic.ru в 2020 году, Степин стал одним из депутатов, у которых, судя по декларациям, вообще не было личных автомобилей.