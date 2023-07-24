Жительница Алтая пыталась продать авто, чтобы не отдавать государству за пьяную езду

Машину все-таки обратили в доход государства

24 июля 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщину осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

"В ходе дознания пыталась ввести следствие в заблуждение, представив договор, согласно которому автомобиль Toyоta Vista был продан другому лицу за несколько дней до преступления", – рассказали в ведомстве.

Суд назначил женщине 250 часов обязательных работ, также запретил управлять транспортными средствами в течение одного года и шести месяцев.

Кроме того, в доход государства обратили автомобиль.

Ранее в Алтайском крае конфисковали машину у мужчины, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво.