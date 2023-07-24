Жительница Алтая пыталась продать авто, чтобы не отдавать государству за пьяную езду
Машину все-таки обратили в доход государства
24 июля 2023, 17:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае женщину осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.
"В ходе дознания пыталась ввести следствие в заблуждение, представив договор, согласно которому автомобиль Toyоta Vista был продан другому лицу за несколько дней до преступления", – рассказали в ведомстве.
Суд назначил женщине 250 часов обязательных работ, также запретил управлять транспортными средствами в течение одного года и шести месяцев.
Кроме того, в доход государства обратили автомобиль.
Ранее в Алтайском крае конфисковали машину у мужчины, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво.
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