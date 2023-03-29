У экс-депутата Барнаульской думы за долги забирают единственную квартиру

Суд признал Алексея Меркулова банкротом и начал процедуру реализации его имущества

29 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Бывший депутат Барнаульской городской Думы и основатель сети тренажёрных залов "Рельеф" Алексей Меркулов лишается единственной квартиры из-за долгов. Об этом сообщает "Алтапресс".

Единственной собственностью предпринимателя, судя по декларации, является четырёхкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, стартовая цена которой составляет 9,23 млн рублей.

Кредиторы, по данным арбитража, массово подавали иски против Меркулова, при этом сам он заявляет, что у него отняли машину и выселяют из квартиры с маленьким ребёнком. Также бизнесмен сказал, что передал бизнес в управление другим людям, а сам выполняет функции консультанта.

По словам Меркулова, причиной банкротства стали ковидные ограничения, которые урезали поток посетителей в залах. При этом некоторые собственники уверяют, что долги предприниматель начал копить раньше.