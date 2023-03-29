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У экс-депутата Барнаульской думы за долги забирают единственную квартиру

Суд признал Алексея Меркулова банкротом и начал процедуру реализации его имущества

29 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Бывший депутат Барнаульской городской Думы и основатель сети тренажёрных залов "Рельеф" Алексей Меркулов лишается единственной квартиры из-за долгов. Об этом сообщает "Алтапресс".

Единственной собственностью предпринимателя, судя по декларации, является четырёхкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, стартовая цена которой составляет 9,23 млн рублей.

Кредиторы, по данным арбитража, массово подавали иски против Меркулова, при этом сам он заявляет, что у него отняли машину и выселяют из квартиры с маленьким ребёнком. Также бизнесмен сказал, что передал бизнес в управление другим людям, а сам выполняет функции консультанта.

По словам Меркулова, причиной банкротства стали ковидные ограничения, которые урезали поток посетителей в залах. При этом некоторые собственники уверяют, что долги предприниматель начал копить раньше.

Комментарии 16

  • бедненький. Срочно алкаша сгоните с танка- там поселим депутата!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Странно, сначала взыскание должно обращаться на залы, на жилье в последнюю очередь. Он же передал залы в управление, а не в собственность. Или?
    29 марта, Гость   Ответить
  • По виду он еще для новых регионов подходит. С 200 тысяч в месяц долги можно отдать
    29 марта, Гость   Ответить
  • Что же это за депутат с одной-то квартирой!!!
    29 марта, Гость   Ответить
  • И не говорите... Депутат с одной квартирой - позор для региона.
    29 марта, Гость   Ответить
  • ПОЗОР! срочно подарить 2-3 штуки и виллу на море
    29 марта, Гость   Ответить
  • Было уже такое. И тоже в Барнауле. Чемпион России по бодибилдингу, владелец и основатель сети спортивных клубов, обанкротился и в отчаянии на глазах отца и сына с разбегу выбросился в окно.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Меркулов создал сеть доступных спортзалов. Что плохого? Популяризировал спорт среди молодых. Что плохого? Ну да, он не бедный (был) - а что, он должен в шалаше жить? Публика зацепилась за слово "депутат" и зубоскалит.
    29 марта, Гость   Ответить
  • От желчи своей не подохните!!! Парень всего сам добивался, в отличии от многих ВАМ подобных не заворовался, а работал и зарабатывал! Потерял из-за ковида, а не от тупости и лени!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Да мужик молодец, гордость нашего города, тут без вопросов. Но догов получается набрал больше, чем стоит сеть его тренажерных залов. Учителю физкультуры должны были помочь учителя по математике. Или напрашивается подозрение, что помогли юристы, спрятать сеть тренажерных залов от долгов, из-за чего приставы дошли до квартиры
    29 марта, Гость   Ответить
  • Популяризировал спорт среди молодых. Что плохого? ------- Плохо то, что этот самый "спорт" сокращает жизнь молодых на десятилетия, калеча тело запредельными нагрузками, токсичным химическим питанием и спёртым воздухом качалок. Средняя продолжительность жизни бодибилдеров - 47 лет.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Прошу разъяснить. Это точно про спорт? Не про само восхищение? Разъясните. И вопрос не в том , что он создал, а на кой он в депутаты поперся ? Для того же самовосхищения ?
    29 марта, Гость   Ответить
  • А у нас что, отменили разве мораторий на изьятие единственного жилья при банкротстве? Конечно нет. Муть какая то... либо это у него не единственное жилье.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Кач - это не про спорт. Здоровья кач не прибавляет. Наблюдаю качков иногда в альпинизме, типа на Эльбрус решают в первой раз взойти. Жалкое зрелище. Высоту переносят плохо. Гора мышц требует много кислорода, а его там много нет. Девчонки, перед которыми в начале на малой высоте кокетливо играл мышцой на горе его обгоняют и уходят в горизонт.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Единственную квартиру отобрать не могут. Не надо тут хрень писать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • ну будет, как другие жить, на съемной и на работу. на голодающего он не похож
    29 марта, Гость   Ответить
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