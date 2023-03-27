Материалы о "самопремировании" главы алтайского Минтранса передали в СК

Ранее суд удовлетворил иск о взыскании с чиновника 336 359 рублей

27 марта 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Материалы проверки о премиях министра транспорта Алтайского края Антона Воронова изучат следственные органы, пишет "Банкфакс".

Ранее СМИ сообщили, что Воронов во время работы на посту главы Павловского района сам выписывал себе премии, хотя делать это должно районное Собрание депутатов. После Воронов пояснил, что все вопросы оплаты труда регламентировались документом и нарушений не было.

"Прокуратура передала соответствующие материалы в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю. Проверка будет проводиться в рамках статьи УПК "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении". После исследования примут процессуальное решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело", – пояснили изданию в прокуратуре.

Ранее суд первой инстанции удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с чиновника 336 359 рублей, начисленные в качестве трёх поощрительных выплат: две – в рамках экономии фонда оплаты труда, одну – за достижение социально-экономических результатов.