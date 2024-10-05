У обвиняемых во взрыве новосибирской многоэтажки газовщиков не было лицензии

Один из подсудимых вину не признал

05 октября 2024, 16:33, ИА Амител

Последствия взрыва газа в Новосибирске / Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске продолжается суд над лжегазовщиками, обвиняемыми во взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной, который произошел 9 февраля 2023 года и унес жизни 15 человек. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Причиной трагедии стало неправильная установка газового шланга, замененного за несколько дней до трагедии.

Следователь Андрей Савин на суде сообщил, что основная версия – взрыв бытового газа, а версия о взрывном устройстве была менее вероятной.

Следствие установило, что 6 февраля по квартирам ходили люди, представлявшиеся газовщиками. Это были Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые признались в замене шланга в квартире 88-летней пенсионерки. Теперь им грозит до десяти лет колонии за нарушение правил безопасности.

Как объяснил эксперт "Ростехнадзора" Вячеслав Зуев, оказание таких видов услуг осуществляет только специализированная организация по ремонту внутриквартирного газового оборудования, имеющая на это лицензию, а подводка, которую заменили в квартире пенсионерки, должна быть сертифицирована заводом-изготовителем по ГОСТу.

Следствие считает, что установка этого шланга была проведена некачественно, а на шланг не было документов. Тем не менее Кавун не признал вину, утверждая о наличии сертификатов.