Мальчик рассказал, как выжил при взрыве газа в Новосибирске. Мама в тяжёлом состоянии

У ребёнка шок от произошедшего

09 февраля 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: Анна Пашагина / nsk.kp.ru

В Новосибирске ребёнок, у которого мама попала под завалы, чудом спасся при взрыве газа в жилом доме. Мальчик рассказал "КП-Новосибирск", что случилось.

Напомним, ЧП произошло в около восьми утра 9 февраля. В пятиэтажном доме после взрыва газа начался пожар, обрушились два подъезда.

В квартире в одном из подъездов находился семилетний мальчик с мамой. Он почти не помнит, как спасся, – у него шок от произошедшего. Кроме того, повредил ногу.

"Мы с мамой дома были, больше никого. Мой братик успел уже уйти на уроки, я – нет. Меня камнями начало обсыпать, но я успел выйти", – рассказал ребёнок.

Родственники пояснили, что мальчик с мамой почти уже выходили из дома, им буквально несколько минут не хватило, чтобы покинуть дом до взрыва.

В итоге мальчику удалось спастись, а мама осталась под завалами. Её уже вытащили, сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии. Ребёнок с родственниками находится в местной школе, куда эвакуируют пострадавших.

Ранее сообщили, что жители взорвавшегося дома в Новосибирске дважды жаловались на запах газа за сутки.