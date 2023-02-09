Мальчик рассказал, как выжил при взрыве газа в Новосибирске. Мама в тяжёлом состоянии
У ребёнка шок от произошедшего
09 февраля 2023, 13:51, ИА Амител
В Новосибирске ребёнок, у которого мама попала под завалы, чудом спасся при взрыве газа в жилом доме. Мальчик рассказал "КП-Новосибирск", что случилось.
Напомним, ЧП произошло в около восьми утра 9 февраля. В пятиэтажном доме после взрыва газа начался пожар, обрушились два подъезда.
В квартире в одном из подъездов находился семилетний мальчик с мамой. Он почти не помнит, как спасся, – у него шок от произошедшего. Кроме того, повредил ногу.
"Мы с мамой дома были, больше никого. Мой братик успел уже уйти на уроки, я – нет. Меня камнями начало обсыпать, но я успел выйти", – рассказал ребёнок.
Родственники пояснили, что мальчик с мамой почти уже выходили из дома, им буквально несколько минут не хватило, чтобы покинуть дом до взрыва.
В итоге мальчику удалось спастись, а мама осталась под завалами. Её уже вытащили, сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии. Ребёнок с родственниками находится в местной школе, куда эвакуируют пострадавших.
Ранее сообщили, что жители взорвавшегося дома в Новосибирске дважды жаловались на запах газа за сутки.
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