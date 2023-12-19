У министра Попова появился третий заместитель, который будет отвечать за деньги

Сейчас Дмитрий Попов занимается поиском четвертого заместителя

19 декабря 2023, 17:28, ИА Амител

Диана Борисова / Фото: кадр из видео "Катунь 24"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что за финансово-экономический блок ведомства теперь будет отвечать Диана Борисова, которая до этого возглавляла планово-финансовый отдел.

Попов отметил, что в 2018 году у министра здравоохранения было пять заместителей. После этого произошло перераспределение обязанностей, в итоге штат замов сократился до четырех.

"В силу разных причин, объективных и не совсем, к концу 2023 года было два заместителя. Со вчерашнего дня у меня появился третий заместитель – Диана Евгеньевна Борисова. Она отвечает за финансово-экономический блок", – отметил глава ведомства.

Сейчас Попов занимается поиском компетентного и серьезного руководителя на должность четвертого заместителя.