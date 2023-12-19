НОВОСТИОбщество

У министра Попова появился третий заместитель, который будет отвечать за деньги

Сейчас Дмитрий Попов занимается поиском четвертого заместителя

19 декабря 2023, 17:28, ИА Амител

Диана Борисова / Фото: кадр из видео "Катунь 24"
Диана Борисова / Фото: кадр из видео "Катунь 24"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что за финансово-экономический блок ведомства теперь будет отвечать Диана Борисова, которая до этого возглавляла планово-финансовый отдел.

Попов отметил, что в 2018 году у министра здравоохранения было пять заместителей. После этого произошло перераспределение обязанностей, в итоге штат замов сократился до четырех.

"В силу разных причин, объективных и не совсем, к концу 2023 года было два заместителя. Со вчерашнего дня у меня появился третий заместитель – Диана Евгеньевна Борисова. Она отвечает за финансово-экономический блок", – отметил глава ведомства.

Сейчас Попов занимается поиском компетентного и серьезного руководителя на должность четвертого заместителя.

"Это будет заместитель, отвечающий за работу по медицинской части. Думаю, четырех будет достаточно", – подчеркнул Попов.

Фото: страница главврача Дмитрия Денисова во

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Алтайский край отставки и назначения здравоохранение

Комментарии 8

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гость

18:16:14 19-12-2023

А как же оптимизация или это только на больницы распространяется,а на чиновников нет?

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Гость

23:30:40 19-12-2023

И много нужно денег ей заплатить, что бы она на вопросы ответила!?...

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Гость

07:52:16 20-12-2023

а работать-то кто будет? Или только руками водить умеем?

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kuraltay-khan

09:38:44 20-12-2023

...ещё одна присоска... :):):)

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Гость

10:46:16 20-12-2023

Так если попов не справляется со своей работой, и ему нужно столько помощниц...может не нужно раздувать штат и тратить деньги народа на эту шайку, может надо попова заменить на человека который бы СМОГ работать?

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Гость

12:09:14 20-12-2023

На земле штаты по сокращали, а в Белых домах, кабинетные стены трещат от раздутых штатов.

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Гость

12:13:04 20-12-2023

сообразят на троих?

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Гость

13:45:39 20-12-2023

Меня бы уж пригласили на общественных началах и я бы как то уж денежки покараулил .

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