У министра Попова появился третий заместитель, который будет отвечать за деньги
Сейчас Дмитрий Попов занимается поиском четвертого заместителя
19 декабря 2023, 17:28, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что за финансово-экономический блок ведомства теперь будет отвечать Диана Борисова, которая до этого возглавляла планово-финансовый отдел.
Попов отметил, что в 2018 году у министра здравоохранения было пять заместителей. После этого произошло перераспределение обязанностей, в итоге штат замов сократился до четырех.
"В силу разных причин, объективных и не совсем, к концу 2023 года было два заместителя. Со вчерашнего дня у меня появился третий заместитель – Диана Евгеньевна Борисова. Она отвечает за финансово-экономический блок", – отметил глава ведомства.
Сейчас Попов занимается поиском компетентного и серьезного руководителя на должность четвертого заместителя.
"Это будет заместитель, отвечающий за работу по медицинской части. Думаю, четырех будет достаточно", – подчеркнул Попов.
18:16:14 19-12-2023
А как же оптимизация или это только на больницы распространяется,а на чиновников нет?
23:30:40 19-12-2023
И много нужно денег ей заплатить, что бы она на вопросы ответила!?...
07:52:16 20-12-2023
а работать-то кто будет? Или только руками водить умеем?
09:38:44 20-12-2023
...ещё одна присоска... :):):)
10:46:16 20-12-2023
Так если попов не справляется со своей работой, и ему нужно столько помощниц...может не нужно раздувать штат и тратить деньги народа на эту шайку, может надо попова заменить на человека который бы СМОГ работать?
12:09:14 20-12-2023
На земле штаты по сокращали, а в Белых домах, кабинетные стены трещат от раздутых штатов.
12:13:04 20-12-2023
сообразят на троих?
13:45:39 20-12-2023
Меня бы уж пригласили на общественных началах и я бы как то уж денежки покараулил .