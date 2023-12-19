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Министр Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле

Сейчас есть надежда, что консультативно-диагностическая поликлиника № 14 откроется в 2024 году

19 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: страница главврача Дмитрия Денисова во "ВКонтакте"
Фото: страница главврача Дмитрия Денисова во "ВКонтакте"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что самую большую в регионе поликлинику № 14 планируют открыть после новогодних праздников.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что медучреждение точно начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.

Попова спросили, почему постоянно переносятся сроки. Он ответил, что этот вопрос необходимо задавать не Минздраву, а Минстрою.

"Заказчик – Минстрой Алтайского края. И те замечания, который выдает стройнадзор, адресованы единому стройзаказчику и подрядчику. Есть замечания, которые требуют устранения. Я думаю, коллеги оперативно с этим справятся", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что все необходимое оборудование уже поступило, есть все, что требуется. Нужны только разрешительные документы на ввод в эксплуатацию.

"С медицинской стороны нареканий нет. Мы ждем передачи объекта. Я думаю, в январе после праздников. Надежда у нас есть", – подчеркнул Попов.

Ранее главврач медучреждения Дмитрий Денисов показал изнутри самую большую поликлинику в Барнауле.

Фото: Барнаульская поликлиника № 14

Стала "консультативно-диагностической". Барнаульская поликлиника №14 сменила название

Медучреждение значительно расширит свой профиль после переезда в новое большое здание
НОВОСТИОбщество
Барнаул здравоохранение

Комментарии 9

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Гость

16:19:17 19-12-2023

лифт?

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Гость

17:03:28 19-12-2023

Гость (16:19:17 19-12-2023) лифт?... ескалатор

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Гость

16:35:56 19-12-2023

Лучше бы уж молчали, а то гадают как на кофейной гуще. К концу 24 точно сдадут. Даже над подрчдчиком власти не имеют. Министров далеко и надолго посылают. Вот какой нынче подрядчик пошел.

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Гость

21:40:16 19-12-2023

Подрядчик без финансирования от Заказчика в миллиард рублей строить не может, это не оборотные средства.

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Гость

17:11:06 19-12-2023

Зачем нам новая Мега поликлиника? Ведь так полезно ходить в гололёд по 4 зданиям старой и сидеть в продуваемом коридоре нос к носу ожидая приёма.

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Гость

19:03:56 19-12-2023

А когда сдадут центр охраны материнства и детства? И кто будет там главным врачом?

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Гость

22:22:32 19-12-2023

Зачем Министр здравоохранения отвечает на вопросы, адресованные Министру строительства - Заказчику? Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать — пирожник. Данная пословица описывает ситуацию, когда человек занимается делами, которые не относятся к его профессии или специальности. Такой подход может привести к неудачам и несчастьям.

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гость

06:48:50 20-12-2023

Волокита. Даже здесь не обошлось без проволочек. С сентября обещания, а воз и ныне там. Безобразие.

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Гость

08:57:36 20-12-2023

Безобразие.--------- Это Россия, а еще точнее - Алтайский край.

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