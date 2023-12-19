Министр Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле

Сейчас есть надежда, что консультативно-диагностическая поликлиника № 14 откроется в 2024 году

19 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: страница главврача Дмитрия Денисова во "ВКонтакте"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что самую большую в регионе поликлинику № 14 планируют открыть после новогодних праздников.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что медучреждение точно начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.

Попова спросили, почему постоянно переносятся сроки. Он ответил, что этот вопрос необходимо задавать не Минздраву, а Минстрою.

"Заказчик – Минстрой Алтайского края. И те замечания, который выдает стройнадзор, адресованы единому стройзаказчику и подрядчику. Есть замечания, которые требуют устранения. Я думаю, коллеги оперативно с этим справятся", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что все необходимое оборудование уже поступило, есть все, что требуется. Нужны только разрешительные документы на ввод в эксплуатацию.

"С медицинской стороны нареканий нет. Мы ждем передачи объекта. Я думаю, в январе после праздников. Надежда у нас есть", – подчеркнул Попов.

Ранее главврач медучреждения Дмитрий Денисов показал изнутри самую большую поликлинику в Барнауле.