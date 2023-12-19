Министр Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле
Сейчас есть надежда, что консультативно-диагностическая поликлиника № 14 откроется в 2024 году
19 декабря 2023, 16:00, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что самую большую в регионе поликлинику № 14 планируют открыть после новогодних праздников.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что медучреждение точно начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.
Попова спросили, почему постоянно переносятся сроки. Он ответил, что этот вопрос необходимо задавать не Минздраву, а Минстрою.
"Заказчик – Минстрой Алтайского края. И те замечания, который выдает стройнадзор, адресованы единому стройзаказчику и подрядчику. Есть замечания, которые требуют устранения. Я думаю, коллеги оперативно с этим справятся", – пояснил министр.
Он подчеркнул, что все необходимое оборудование уже поступило, есть все, что требуется. Нужны только разрешительные документы на ввод в эксплуатацию.
"С медицинской стороны нареканий нет. Мы ждем передачи объекта. Я думаю, в январе после праздников. Надежда у нас есть", – подчеркнул Попов.
Ранее главврач медучреждения Дмитрий Денисов показал изнутри самую большую поликлинику в Барнауле.
16:19:17 19-12-2023
лифт?
17:03:28 19-12-2023
Гость (16:19:17 19-12-2023) лифт?... ескалатор
16:35:56 19-12-2023
Лучше бы уж молчали, а то гадают как на кофейной гуще. К концу 24 точно сдадут. Даже над подрчдчиком власти не имеют. Министров далеко и надолго посылают. Вот какой нынче подрядчик пошел.
21:40:16 19-12-2023
Подрядчик без финансирования от Заказчика в миллиард рублей строить не может, это не оборотные средства.
17:11:06 19-12-2023
Зачем нам новая Мега поликлиника? Ведь так полезно ходить в гололёд по 4 зданиям старой и сидеть в продуваемом коридоре нос к носу ожидая приёма.
19:03:56 19-12-2023
А когда сдадут центр охраны материнства и детства? И кто будет там главным врачом?
22:22:32 19-12-2023
Зачем Министр здравоохранения отвечает на вопросы, адресованные Министру строительства - Заказчику? Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать — пирожник. Данная пословица описывает ситуацию, когда человек занимается делами, которые не относятся к его профессии или специальности. Такой подход может привести к неудачам и несчастьям.
06:48:50 20-12-2023
Волокита. Даже здесь не обошлось без проволочек. С сентября обещания, а воз и ныне там. Безобразие.
08:57:36 20-12-2023
Безобразие.--------- Это Россия, а еще точнее - Алтайский край.