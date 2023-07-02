У голкипера хоккейного клуба СКА угнали автомобиль
Спортсмен оставил его у дома, а утром не обнаружил на месте
02 июля 2023, 18:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
У 19-летнего голкипера хоккейного клуба СКА угнали машину. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сергей Иванов оставил Hyundai Tucson у своего дома, а на утро не нашел машину на месте. Хоккеист сразу обратился в полицию, сейчас автомобиль и угонщиков ищут.
Личности угонщиков пока не установлены.
Ранее сообщалось, что прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин умер в возрасте 57 лет во время заплыва по Волге.
19:01:32 02-07-2023
Помните в 90-х годах у Карелина Лэнд Крузер угнали в Новосиьирске. Потом вернули кажется сами гонщики, когда узнали чья машина.