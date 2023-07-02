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У голкипера хоккейного клуба СКА угнали автомобиль

Спортсмен оставил его у дома, а утром не обнаружил на месте

02 июля 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

У 19-летнего голкипера хоккейного клуба СКА угнали машину. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Сергей Иванов оставил Hyundai Tucson у своего дома, а на утро не нашел машину на месте. Хоккеист сразу обратился в полицию, сейчас автомобиль и угонщиков ищут.

Личности угонщиков пока не установлены.

Ранее сообщалось, что прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин умер в возрасте 57 лет во время заплыва по Волге.

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

19:01:32 02-07-2023

Помните в 90-х годах у Карелина Лэнд Крузер угнали в Новосиьирске. Потом вернули кажется сами гонщики, когда узнали чья машина.

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