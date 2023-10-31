У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 ноября 2023 года?
Размер надбавок будет зависеть от трудового стажа и других факторов
31 октября 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
У части российских пенсионеров увеличатся пенсии с 1 ноября 2023 года. Речь идет о нескольких категориях россиян. Размер повышения тоже будет разным.
Рассказываем, у кого и на сколько вырастут пенсии с 1 ноября 2023 года.
1
Пилоты гражданской авиации
Члены летных экипажей гражданской авиации получают надбавки к пенсии, связанные с непростыми и напряженными условиями труда. Доплаты обеспечивают авиакомпании, которые каждый месяц выплачивают соответствующие взносы в Социальный фонд.
Прибавку к пенсии получают бывшие пилоты, чья должность присутствует в соответствующем списке, со стажем работы не менее 25 лет. Размер прибавок корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Соответственно, в следующем месяце доплаты к пенсии пересчитают вновь.
На сколько увеличатся пенсии пилотов, сказать трудно: все индивидуально и зависит от стажа, должности и других факторов.
2
Работники угольной промышленности
Похожую надбавку получают и шахтеры, которые вышли на пенсию. Право на доплаты к пенсии имеют те, кто трудился не менее 25 лет на работах, связанных с добычей угля, сланца или строительством шахт.
Как и в случае с пилотами, размер прибавки к пенсии пересчитывают четырежды в год. А повышение рассчитывают индивидуально для каждого шахтера-пенсионера.
3
Пенсионеры Крайнего Севера
С 1 ноября увеличатся пенсии у тех, кто трудился на территориях Крайнего Севера. При этом "северный" стаж у мужчин должен составлять от 20 лет, а у женщин – от 15 лет.
Чтобы получить надбавку, пенсионеру нужно обратиться в Соцфонд. Там рассмотрят заявку и, если человек соответствует всем требованиям, назначат ему дополнительную выплату.
4
Пенсионеры старше 80 лет
С 1 ноября увеличится размер пенсии у тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Согласно российскому законодательству, после достижения 80-летия пенсионеру удваивают фиксированную часть страховой пенсии.
Сейчас этот размер составляет 7567 рублей 33 копейки – именно на столько увеличится пенсия у юбиляров.
5
Те, кто недавно вышел на пенсию
Работающим пенсионерам выплаты в России не индексируют. Но после того как человек увольняется, он имеет право на все повышение. Правда, индексацию проводят с задержкой в три месяца.
Поэтому с 1 ноября вырастет пенсия у тех, кто уволился с работы три месяца назад.
13:30:39 31-10-2023
Опять выборочно!
14:35:33 31-10-2023
Гость (13:30:39 31-10-2023) Опять выборочно!... Перед последними выборами Путина в СМИ были вбросы про то, что доплаты станут делать не с 80, а с 75 лет. Старшее поколение повелось на это, бежали голосовать на пенечках.
15:46:48 31-10-2023
Гость (14:35:33 31-10-2023) Перед последними выборами Путина в СМИ были вбросы про то, ... последние выборы Президента в России проходили в 2018 г., никаких выборов на пенечках в 2018 г. не было.
14:23:47 31-10-2023
Вот кому за 80 лет уже потребности не такие как у молодежи!!!! акценты и приоритеты необходимо правильно расставлять! На молодежь надо больше внимания обращать - они нуждаются в дотациях!
14:33:20 31-10-2023
Гость (14:23:47 31-10-2023) Вот кому за 80 лет уже потребности не такие как у молодежи!!... 80-ЛЕТНИЕ ВОВСЮ ДОТИРУЮТ МОЛОДЕЖЬ. Родственники ухаживают, бабушки им помогают материально.
14:58:30 31-10-2023
Гость (14:23:47 31-10-2023) Вот кому за 80 лет уже потребности не такие как у молодежи!!... Вот кому за 80 на лекарства знаешь сколько уходит?? Молодежь сама себе может заработать при желании, особенно сейчас...
19:59:56 31-10-2023
Гость (14:23:47 31-10-2023) Вот кому за 80 лет уже потребности не такие как у молодежи!!... подрастешь и переосмыслишь этот бред
15:53:07 31-10-2023
К марту будут и повеселее заявления.
16:06:10 31-10-2023
Работающим пенсионерам выплаты в России не индексируют. - Вот это в заголовки и ставьте.
16:10:37 31-10-2023
пенсии и зарплаты повышают как и цены.
07:07:38 01-11-2023
Нищенские пенсии на фоне неплохих зарплат сотрудников ПФ