Размер надбавок будет зависеть от трудового стажа и других факторов

31 октября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

У части российских пенсионеров увеличатся пенсии с 1 ноября 2023 года. Речь идет о нескольких категориях россиян. Размер повышения тоже будет разным.

Рассказываем, у кого и на сколько вырастут пенсии с 1 ноября 2023 года.

1 Пилоты гражданской авиации Члены летных экипажей гражданской авиации получают надбавки к пенсии, связанные с непростыми и напряженными условиями труда. Доплаты обеспечивают авиакомпании, которые каждый месяц выплачивают соответствующие взносы в Социальный фонд. Прибавку к пенсии получают бывшие пилоты, чья должность присутствует в соответствующем списке, со стажем работы не менее 25 лет. Размер прибавок корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Соответственно, в следующем месяце доплаты к пенсии пересчитают вновь. На сколько увеличатся пенсии пилотов, сказать трудно: все индивидуально и зависит от стажа, должности и других факторов.

2 Работники угольной промышленности Похожую надбавку получают и шахтеры, которые вышли на пенсию. Право на доплаты к пенсии имеют те, кто трудился не менее 25 лет на работах, связанных с добычей угля, сланца или строительством шахт. Как и в случае с пилотами, размер прибавки к пенсии пересчитывают четырежды в год. А повышение рассчитывают индивидуально для каждого шахтера-пенсионера.

3 Пенсионеры Крайнего Севера С 1 ноября увеличатся пенсии у тех, кто трудился на территориях Крайнего Севера. При этом "северный" стаж у мужчин должен составлять от 20 лет, а у женщин – от 15 лет. Чтобы получить надбавку, пенсионеру нужно обратиться в Соцфонд. Там рассмотрят заявку и, если человек соответствует всем требованиям, назначат ему дополнительную выплату.

4 Пенсионеры старше 80 лет С 1 ноября увеличится размер пенсии у тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Согласно российскому законодательству, после достижения 80-летия пенсионеру удваивают фиксированную часть страховой пенсии. Сейчас этот размер составляет 7567 рублей 33 копейки – именно на столько увеличится пенсия у юбиляров.