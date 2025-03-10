У кого в Барнауле на сутки отключат воду вечером 11 марта? Список улиц и карта

Отключение пройдет в два этапа. Запасайтесь водой

10 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E

В Барнауле 11–12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. С подобным отключением барнаульцы уже сталкивались в начале января, когда любая вода "исчезла" на двое суток. Что-то подобное ожидает жителей города и сейчас. Причем в два этапа. Рассказываем, в каких районах города отключат воду. Полный список улиц.

У кого отключат воду на первом этапе?

Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта.

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

Павловский тракт;

Бабуркина;

Автотранспортная;

2-я Северо-Западная;

Георгия Исакова;

Покровская;

Юрина;

Гущина;

Селекционная;

Горно-Алтайская;

80-й Гвардейской Дивизии;

Калинина;

Кулагина;

Юго-Западная;

Пугачева;

Маяковского;

Понтонный мост;

Водопроводная;

Красносельская;

Карла Маркса;

Промышленная;

Чернышевского;

Некрасова;

Чкалова;

Ленина;

Социалистический;

Песчаная;

Красноармейский;

Папанинцев;

проезд Магистральный;

Челюскинцев;

Силикатная;

Кулундинская;

Власихинская;

Фурманова.

У кого отключат воду во время второго этапа?

Он продлится до 22:00 12 марта.

По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды. Жилые дома:

ул. Рылеева, 21 (5 этажей);

ул. Фурманова, 26а (6 этажей);

ул. Фурманова, 28 (2 этажа);

ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);

Керамический переулок, 2–6;

1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;

2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).



В другие жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающей к зоне отключения на втором этапе (выделено красным цветом), вода будет поступать с пониженным давлением. Поэтому не удивляйтесь, если столкнетесь с очень плохим напором из крана.

А почему вообще отключают воду?

Из-за реконструкции сетей для предприятия "Меланжист Алтая". Все работы проводят за средства бюджетных кредитов. Это крупнейший проект в обрабатывающей промышленности Алтайского края. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.