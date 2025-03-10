У кого в Барнауле на сутки отключат воду вечером 11 марта? Список улиц и карта
Отключение пройдет в два этапа. Запасайтесь водой
10 марта 2025, 13:20, ИА Амител
В Барнауле 11–12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. С подобным отключением барнаульцы уже сталкивались в начале января, когда любая вода "исчезла" на двое суток. Что-то подобное ожидает жителей города и сейчас. Причем в два этапа. Рассказываем, в каких районах города отключат воду. Полный список улиц.
У кого отключат воду на первом этапе?
Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта.
Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:
- Павловский тракт;
- Бабуркина;
- Автотранспортная;
- 2-я Северо-Западная;
- Георгия Исакова;
- Покровская;
- Юрина;
- Гущина;
- Селекционная;
- Горно-Алтайская;
- 80-й Гвардейской Дивизии;
- Калинина;
- Кулагина;
- Юго-Западная;
- Пугачева;
- Маяковского;
- Понтонный мост;
- Водопроводная;
- Красносельская;
- Карла Маркса;
- Промышленная;
- Чернышевского;
- Некрасова;
- Чкалова;
- Ленина;
- Социалистический;
- Песчаная;
- Красноармейский;
- Папанинцев;
- проезд Магистральный;
- Челюскинцев;
- Силикатная;
- Кулундинская;
- Власихинская;
- Фурманова.
У кого отключат воду во время второго этапа?
Он продлится до 22:00 12 марта.
По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды. Жилые дома:
- ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
- ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
- ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
- ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);
- Керамический переулок, 2–6;
- 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
- 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).
В другие жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающей к зоне отключения на втором этапе (выделено красным цветом), вода будет поступать с пониженным давлением. Поэтому не удивляйтесь, если столкнетесь с очень плохим напором из крана.
А почему вообще отключают воду?
Из-за реконструкции сетей для предприятия "Меланжист Алтая". Все работы проводят за средства бюджетных кредитов. Это крупнейший проект в обрабатывающей промышленности Алтайского края. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.
14:36:48 10-03-2025
Ну что, накаркать про двое суток? Запасайтесь кароч
14:11:24 13-03-2025
Гость (14:36:48 10-03-2025) Ну что, накаркать про двое суток? Запасайтесь кароч... ты ошибся
15:25:43 10-03-2025
Да без сомнения за сутки не управятся. Как и в прошлый раз.
17:43:41 11-03-2025
Гость (15:25:43 10-03-2025) Да без сомнения за сутки не управятся. Как и в прошлый раз. ... В прошлый раз у меня трое почти суток не было воды не знаю где за сутки уложились.
14:12:34 13-03-2025
Гость (17:43:41 11-03-2025) В прошлый раз у меня трое почти суток не было воды не знаю г... теперь знаешь?
14:11:51 13-03-2025
Гость (15:25:43 10-03-2025) Да без сомнения за сутки не управятся. Как и в прошлый раз. ... м ты не угадал
17:06:54 10-03-2025
Качество воды в водопроводе от новых врезок зависит примерно никак.
17:17:54 10-03-2025
Я нашей водоканалье уже не верю. Прошлое отключение это неверие усилило. Для бытовых нужд (туалет/мойка посуды/умывание и т.п.) набрал 40 литров, завтра утром еще тазик наберу. Для чая/кофе/каши/пельменей и т.п. 19 литров.
18:01:38 10-03-2025
Центр попал в оба отключения сразу! Тут живут счастливчики!
18:11:59 10-03-2025
Гость (18:01:38 10-03-2025) Центр попал в оба отключения сразу! Тут живут счастливчики!... Ну хоть по паре часов в день в пробках не торчим. А "эту неприятность, мы переживем". (с)
14:23:45 11-03-2025
Гость (18:01:38 10-03-2025) Центр попал в оба отключения сразу! Тут живут счастливчики!... Тут живу я
19:59:58 11-03-2025
Милена (14:23:45 11-03-2025) Тут живу я ...
Меле́на (лат. melaena, от др. -греч. μέλαινα νόσος — «чёрная болезнь»; синонимы: чёрная болезнь Гиппократа, дёгтеобра́зный стул)
13:39:42 11-03-2025
Гость (17:06:54 10-03-2025) Качество воды в водопроводе от новых врезок зависит примерно... так надо же лопату мёда вкинуть
19:19:54 11-03-2025
Молодежной в списке нет, а на карте есть
14:13:35 13-03-2025
Оля (19:19:54 11-03-2025) Молодежной в списке нет, а на карте есть... Повезло
20:30:43 11-03-2025
И как обычно никаких предупреждений от ЖКХ, только телевизор.
14:13:55 13-03-2025
Гость (20:30:43 11-03-2025) И как обычно никаких предупреждений от ЖКХ, только телевизор... Не повезло
07:23:21 12-03-2025
Отключение воды становится новой нормой. Но ведь те, кто вынужден покупать воду на постоянной основе, чтобы иметь возможность готовить, и не заметят "ремонта". Из крана и так идет лишь бесплатный готовый "чай".
07:31:04 12-03-2025
Ждала утра, чтобы сходить в магазин, купить воды, поужинать ;)
08:13:52 12-03-2025
пр. Строителей в первом списке не указан, но воду отрубили вчера вечером. И не надо валить на карту, мол там включен. Здесь так то побольше людей проживают чем на той же Фурманова.
09:14:08 12-03-2025
На горького вчера была вода, сегодня напор уменьшился вдвое, но пока, что есть….
10:38:24 12-03-2025
прежде чем отключать воду ,необходимо оповещение хотя бы обьявлений на подьездах,не у всех есть доступ в интернете ! Пришла с работы ,а воды нет и магазин закрыт уже ! безобразие ! ! АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА -АУ!!!!!!!!
14:10:57 13-03-2025
Надежда (10:38:24 12-03-2025) прежде чем отключать воду ,необходимо оповещение хотя бы обь... Как ты сюда написала без интернета? Ау, болезная.