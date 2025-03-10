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У кого в Барнауле на сутки отключат воду вечером 11 марта? Список улиц и карта

Отключение пройдет в два этапа. Запасайтесь водой

10 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E

В Барнауле 11–12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. С подобным отключением барнаульцы уже сталкивались в начале января, когда любая вода "исчезла" на двое суток. Что-то подобное ожидает жителей города и сейчас. Причем в два этапа. Рассказываем, в каких районах города отключат воду. Полный список улиц.

У кого отключат воду на первом этапе?

Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта.

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

  • Павловский тракт;
  • Бабуркина;
  • Автотранспортная;
  • 2-я Северо-Западная;
  • Георгия Исакова;
  • Покровская;
  • Юрина;
  • Гущина;
  • Селекционная;
  • Горно-Алтайская;
  • 80-й Гвардейской Дивизии;
  • Калинина;
  • Кулагина;
  • Юго-Западная;
  • Пугачева;
  • Маяковского;
  • Понтонный мост;
  • Водопроводная;
  • Красносельская;
  • Карла Маркса;
  • Промышленная;
  • Чернышевского;
  • Некрасова;
  • Чкалова;
  • Ленина;
  • Социалистический;
  • Песчаная;
  • Красноармейский;
  • Папанинцев;
  • проезд Магистральный;
  • Челюскинцев;
  • Силикатная;
  • Кулундинская;
  • Власихинская;
  • Фурманова.

У кого отключат воду во время второго этапа?

Он продлится до 22:00 12 марта.

По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды. Жилые дома:

  • ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
  • ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
  • ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
  • ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);
  • Керамический переулок, 2–6;
  • 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
  • 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
    проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

    В другие жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающей к зоне отключения на втором этапе (выделено красным цветом), вода будет поступать с пониженным давлением. Поэтому не удивляйтесь, если столкнетесь с очень плохим напором из крана.

А почему вообще отключают воду?

Из-за реконструкции сетей для предприятия "Меланжист Алтая". Все работы проводят за средства бюджетных кредитов. Это крупнейший проект в обрабатывающей промышленности Алтайского края. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.

Ремонтные работы на сетях в Барнауле / Фото: amic.ru

Почему в Барнауле отключат почти на сутки воду и по каким адресам?

План работы обсудили на совещании в городской администрации
НОВОСТИОбщество

Барнаул ЖКХ вода отключения

Комментарии 23

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Гость

14:36:48 10-03-2025

Ну что, накаркать про двое суток? Запасайтесь кароч

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Гость

14:11:24 13-03-2025

Гость (14:36:48 10-03-2025) Ну что, накаркать про двое суток? Запасайтесь кароч... ты ошибся

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Гость

15:25:43 10-03-2025

Да без сомнения за сутки не управятся. Как и в прошлый раз.

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Гость

17:43:41 11-03-2025

Гость (15:25:43 10-03-2025) Да без сомнения за сутки не управятся. Как и в прошлый раз. ... В прошлый раз у меня трое почти суток не было воды не знаю где за сутки уложились.

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Гость

14:12:34 13-03-2025

Гость (17:43:41 11-03-2025) В прошлый раз у меня трое почти суток не было воды не знаю г... теперь знаешь?

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Гость

14:11:51 13-03-2025

Гость (15:25:43 10-03-2025) Да без сомнения за сутки не управятся. Как и в прошлый раз. ... м ты не угадал

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Гость

17:06:54 10-03-2025

Качество воды в водопроводе от новых врезок зависит примерно никак.

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Гость

17:17:54 10-03-2025

Я нашей водоканалье уже не верю. Прошлое отключение это неверие усилило. Для бытовых нужд (туалет/мойка посуды/умывание и т.п.) набрал 40 литров, завтра утром еще тазик наберу. Для чая/кофе/каши/пельменей и т.п. 19 литров.

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Гость

18:01:38 10-03-2025

Центр попал в оба отключения сразу! Тут живут счастливчики!

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Гость

18:11:59 10-03-2025

Гость (18:01:38 10-03-2025) Центр попал в оба отключения сразу! Тут живут счастливчики!... Ну хоть по паре часов в день в пробках не торчим. А "эту неприятность, мы переживем". (с)

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Милена

14:23:45 11-03-2025

Гость (18:01:38 10-03-2025) Центр попал в оба отключения сразу! Тут живут счастливчики!... Тут живу я

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Гость

19:59:58 11-03-2025

Милена (14:23:45 11-03-2025) Тут живу я ...
Меле́на (лат. melaena, от др. -греч. μέλαινα νόσος — «чёрная болезнь»; синонимы: чёрная болезнь Гиппократа, дёгтеобра́зный стул)

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Гость

13:39:42 11-03-2025

Гость (17:06:54 10-03-2025) Качество воды в водопроводе от новых врезок зависит примерно... так надо же лопату мёда вкинуть

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Оля

19:19:54 11-03-2025

Молодежной в списке нет, а на карте есть

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Гость

14:13:35 13-03-2025

Оля (19:19:54 11-03-2025) Молодежной в списке нет, а на карте есть... Повезло

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Гость

20:30:43 11-03-2025

И как обычно никаких предупреждений от ЖКХ, только телевизор.

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Гость

14:13:55 13-03-2025

Гость (20:30:43 11-03-2025) И как обычно никаких предупреждений от ЖКХ, только телевизор... Не повезло

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Гость

07:23:21 12-03-2025

Отключение воды становится новой нормой. Но ведь те, кто вынужден покупать воду на постоянной основе, чтобы иметь возможность готовить, и не заметят "ремонта". Из крана и так идет лишь бесплатный готовый "чай".

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Гость

07:31:04 12-03-2025

Ждала утра, чтобы сходить в магазин, купить воды, поужинать ;)

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Гость

08:13:52 12-03-2025

пр. Строителей в первом списке не указан, но воду отрубили вчера вечером. И не надо валить на карту, мол там включен. Здесь так то побольше людей проживают чем на той же Фурманова.

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Екатерина

09:14:08 12-03-2025

На горького вчера была вода, сегодня напор уменьшился вдвое, но пока, что есть….

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Надежда

10:38:24 12-03-2025

прежде чем отключать воду ,необходимо оповещение хотя бы обьявлений на подьездах,не у всех есть доступ в интернете ! Пришла с работы ,а воды нет и магазин закрыт уже ! безобразие ! ! АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА -АУ!!!!!!!!

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Гость

14:10:57 13-03-2025

Надежда (10:38:24 12-03-2025) прежде чем отключать воду ,необходимо оповещение хотя бы обь... Как ты сюда написала без интернета? Ау, болезная.

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