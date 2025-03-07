Почему в Барнауле отключат почти на сутки воду и по каким адресам?

План работы обсудили на совещании в городской администрации

07 марта 2025, 14:20, ИА Амител

Ремонтные работы на сетях в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 11–12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. Вопрос продолжения реконструкции сетей для предприятия "Меланжист Алтая", которое планирует вложить в производство миллиарды рублей, обсудили на совещании в мэрии. Рассказываем, в каких районах города отключат воду и как в это время будут работать государственные учреждения.

Почему проводят переврезку новых водопроводов?

По данным пресс-службы мэрии, совещание провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В совещании приняли участие руководители администраций районов города, профильных комитетов, городского управления ГО ЧС, краевого Министерства здравоохранения, ООО "Росводоканал Барнаул", ООО "СГК-Алтай", представители подрядной организации ООО "СоюзДонСтрой", Росстройконтроля.

В настоящее время компания "СоюзДонСтрой" уже заканчивает работы по переврезке новых водопроводов на Павловском тракте. В частности, для проведения очередного этапа работ с 22:00 часов 11 марта по 22:00 часов 12 марта ограничат водоснабжение у части жителей Барнаула. Избежать этого нельзя: работы необходимы для подключения вновь построенного водовода диаметром 1000 мм в централизованную систему водоснабжения города.

Директор по производству ООО "Росводоканал Барнаул" пояснил, что в ходе отключения специалисты предприятия обеспечат закрытие и опорожнение водоводов. Также планируют заменить запорно-регулирующей арматуры на "Молодежном" водоводе диаметром 600 мм. Сотрудники ООО "СоюзДонСтрой" проведут врезку водовода диаметром 1000.

По каким адресам отключат воду?

Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

– Павловский тракт;

– Бабуркина;

– Автотранспортная;

– 2-я Северо-Западная;

– Георгия Исакова;

– Покровская;

– Юрина;

– Гущина;

– Селекционная;

– Горно-Алтайская;

– 80-й Гвардейской Дивизии;

– Калинина;

–- Кулагина;

– Юго-Западная;

– Пугачева;

– Маяковского;

– Понтонный мост;

– Водопроводная;

– Красносельская;

– Карла Маркса;

– Промышленная;

– Чернышевского;

– Некрасова;

– Чкалова;

– Ленина;

– Социалистический;

– Песчаная;

– Красноармейский;

– Папанинцев;

– проезд Магистральный;

– Челюскинцев;

– Силикатная;

– Кулундинская;

– Власихинская;

– Фурманова.

Второй этап: до 22:00 12 марта

По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды. Жилые дома:

– ул. Рылеева, 21 (5 этажей);

– ул. Фурманова, 26а (6 этажей);

– ул. Фурманова, 28 (2 этажа);

– ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);

– Керамический переулок, 2–6;

– 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;

– 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

– 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

– проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

В каких социальных учреждениях отключат воду?

Административные здания:

– ул. Фурманова, 81, 81а;

– Павловский тракт, 41–83а, 50-58;

– ул. Целинная, 1–11, 2–2д;

– ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;

– ул. Заринская, 1–1е, 2–8;

– ул. Автотранспортная, 39–41г.

Также в этот период пониженное давление воды будет в границах улиц:

– Сельскохозяйственная;

– Автотранспортная;

– Новороссийская;

– Павловский тракт;

– пр. Строителей;

– Советская;

– Мира;

– Промышленная;

– Партизанская;

– Чернышевского;

– Чкалова;

– пр. Социалистический;

– Песчаная;

– Силикатная;

– Власихинская;

– Фурманова.

Согласно информации на сайте мэрии, в период проведения работ образовательные учреждения продолжат свою работу, будет изменена маршрутизация больных в стационары, поликлиники будут работать в обычном режиме.

По словам генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслава Семерина, компанией проведена тщательная подготовительная работа. В частности, уже разработали график проведения работ, подготовлена необходимая техника, закуплены необходимые материалы.

В администрации Барнаула проведут информирование населения о ремонтных работах. Кроме того, перед торговыми предприятиями краевой столицы поставили задачу обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды в магазинах.

Что вообще известно о реконструкции сетей "Меланжиста Алтая"?

Это амбициозный проект. Реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 3,5 километра станет частью реализации масштабного проекта для АО БМК "Меланжист Алтая". Прокладка сети водопровода осуществляется методом горизонтально направленного бурения, закрытым способом. Все работы проводят за средства бюджетных кредитов.

В настоящее время компания "Меланжист Алтая" вообще ведет комплексную модернизацию, которая оценивается в сумму порядка 20 миллиардов рублей. По итогам ее реализации планируется увеличить производство готовых тканей более чем в три раза. Это крупнейший проект в обрабатывающей промышленности Алтайского края. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Также после завершения работ появится возможность подключения новых потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов города Барнаула. Наконец, реконструкция сетей водоотведения увеличит их пропускную способность и улучшит качество оказываемых коммунальных услуг жителям Октябрьского района города.