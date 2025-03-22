У "Крокуса" открыли мемориал в память о жертвах теракта

На памятнике из черного гранита изображены белые журавли, ставшие символом трагедии

22 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Мемориал у "Крокус Сити Холла" / Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС

В подмосковном Красногорске 22 марта открыли мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе", сообщает ТАСС.

Памятник выполнен из черного гранита в виде двух стел с фигурками взлетающих журавлей. Также на нем выгравирована надпись "В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года".

На открытии присутствовали сотни человек, в том числе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования, отметив, что жертвы столкнулись "с чудовищной жестокостью и варварством".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.