У малоимущих россиян предложили забрать квартиры

Потому что у большинства граждан страны нет денег на оплату содержания жилья

23 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Большинство россиян финансово не способны содержать свое жилье, поэтому необходимо деприватизировать часть квартир, заявил "Аргументам и Фактам" председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Широков отметил, что многим россиянам с трудом даются нынешние платежи по ЖКУ. И это при том, что платежи за содержание имущества должны быть минимум в четыре раза выше, но поднять их резко власти не могут – народ не поймет.

"Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х. Потому что она породила огромный класс "нищих собственников", не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что при нашем уровне развития экономики 60% населения должны жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. А всех в итоге "загнали в частную собственность" и продолжают это делать с помощью ипотеки.

Чтобы решить эту проблему, можно деприватизировать часть квартир и создать сегмент арендного субсидированного жилья, отметил Широков.