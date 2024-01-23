У малоимущих россиян предложили забрать квартиры
Потому что у большинства граждан страны нет денег на оплату содержания жилья
23 января 2024, 10:15, ИА Амител
Большинство россиян финансово не способны содержать свое жилье, поэтому необходимо деприватизировать часть квартир, заявил "Аргументам и Фактам" председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
Широков отметил, что многим россиянам с трудом даются нынешние платежи по ЖКУ. И это при том, что платежи за содержание имущества должны быть минимум в четыре раза выше, но поднять их резко власти не могут – народ не поймет.
"Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х. Потому что она породила огромный класс "нищих собственников", не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт", – указал эксперт.
Он подчеркнул, что при нашем уровне развития экономики 60% населения должны жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. А всех в итоге "загнали в частную собственность" и продолжают это делать с помощью ипотеки.
Чтобы решить эту проблему, можно деприватизировать часть квартир и создать сегмент арендного субсидированного жилья, отметил Широков.
"Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание", – уточнил глава комитета ТПП.
10:17:51 23-01-2024
Очередной бред антинародный!
10:22:27 23-01-2024
Гость (10:17:51 23-01-2024) Очередной бред антинародный!... Очередной бизнесмен согласно нового капитализма, приватизирует прибыл и национализирует убытки.
10:24:07 23-01-2024
Гость (10:17:51 23-01-2024) Очередной бред антинародный!... Самое страшное, что он прав и рассуждает верно, принимать это как всегда больно конечно, но так и есть
12:00:10 23-01-2024
Гость (10:24:07 23-01-2024) Самое страшное, что он прав и рассуждает верно, принимать эт... Верно рассуждая,приводя в реальность можно далеко дойти и в конце сильно пожалеть.
12:58:33 23-01-2024
Гость (10:24:07 23-01-2024) Самое страшное, что он прав и рассуждает верно, принимать эт... как называется ваше заболевание?
21:05:55 23-01-2024
Гость (12:58:33 23-01-2024) как называется ваше заболевание?... Реализм, не? Да, правда практически всегда воспринимается больно. Зачем неимущим электричество, газ, телефон, водопровод? Можно продать ветхое жильё и на вырученные деньги снимать неплохую чистую квартиру. Останется и на уплату коммуналки и на покупку предметов быта. Другой вариант — сдавать своё подороже, а снимать себе подешевле. Разницу себе в карман. Учитесь думать и планировать наперёд. Это следствие того, что как раз раздавали всем подряд. В том числе тем, что знать не знает как и не умеет распоряжаться владением и содержанием недвижимости.
17:11:40 23-01-2024
Гость (10:24:07 23-01-2024) Самое страшное, что он прав и рассуждает верно, принимать эт... С чего это вы взяли что он прав? Когда такие уроды" правы и рассуждают верно", то вы сами потакаете этому звериному оскалу. 14 марта 1990 года утащили общенародную собственность из Конституции 1977 г., вот такие вот комсомольцы прихватизаторы, будущие олигархи и "рассуждалы", а теперь окончательно хотят народ закопать в землю... Твари они и есть твари. Народ является Кредитором. А то, что обманом забрали собственность общенародную, так это уголовное преступление.. Это их надо поражать в правах и кормить деньгами каждый день,.. Надо быть таким чудаком на букву "м" и мерзавцем. Изучите новейшую историю, покопайтесь в библиотеках и разберитесь , наконец... До вас еще геноцид не доехал.... Когда доедет будет поздно. Не кричите, чтобы вас спасали, они же, упыри правы... Народ в капиталистическую систему не шел в90-х. Не надо сеять враньё.
00:18:01 24-01-2024
Гость (10:17:51 23-01-2024) Очередной бред антинародный!... таких депутатов на СВО в первые ряды!
10:21:18 23-01-2024
Размер пенсий у большинства - ПОЗОРНЫЙ! Вы этим займитесь, "деятели"!!
10:21:55 23-01-2024
Порядком поднадоели уже эти нищие правительству, из последних сил видно держатся. Раньше вон как хорошо было, живёшь под телегой, барин тебя и работой и поркой обеспечивает. Зачем вот это всё?
10:22:29 23-01-2024
Норм идея.
10:22:33 23-01-2024
Пенсионерам, с нищенской пенсией только на жкх и аптеки только и хватает средств! А они всю жизнь проработали. За что такое хамское отношение???
10:23:23 23-01-2024
Смешно... только никакой ответственности не будет, ничего делаться не будет , будут сдавать в аренду неухоженное жилье,за большую сумму ,где арендатору нельзя ничего самому сделать, но и муниципалитет шевелиться не будет.
10:27:35 23-01-2024
А призывы неуважаемого "председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова" во время СВО повысить платежи в собственный его карман в четыре ( !!??) раза и лишать из-за этого неимущих россиян жилья не являются экстремизмом и попыткой дискредитации власти? И это в тот момент, когда против нашей страны приняты беспрецедентные санкции? А не пора ли призвать к ответственности и принять самые жесткие меры к этому зажравшемуся и потерявшему всякие берега чинуше?
10:30:52 23-01-2024
Можно подумать у муниципалитетов деньги есть на его содержание!? И эта, а малоимущих то из этого жилья куда девать? Расстреливать? Дык у нас каждый гражданин в пенсионном возрасте становится малоимущим.
10:31:03 23-01-2024
В обще в масштабах всей России эта проблема и решить ее можно просто , как и раньше при СССР необходимо финансово и технически обеспечивать этот сектор , а сектор это стратегически очень важен т.к. это собственно жизнепроживаемость граждан.Но все это накрывается медным тазиком т.к.все (ну почти все) уходят на оборонку.
10:39:58 23-01-2024
Как будто государство будет содержать это жилье себе убыток,да они все что можно стараются распродать для того чтоб не чего не делать,а только собирать налоги.Тут же выставят на торги,продадут, новые хозяева к тем всем тратам что несут сейчас квартировладельцы,еще получат за аренду жилья.Вот вся цель этой заботы о малоимущих
10:46:07 23-01-2024
просто удаляют прокладку между плательщиком денег и осваивальщиком денег. как удалят, так поднимут тарифы. и заживем.
11:15:17 23-01-2024
Пощадите пенсионеров!!!!!!!!!!!!!! Бесчеловечные!
11:22:13 23-01-2024
Гость (11:15:17 23-01-2024) Пощадите пенсионеров!!!!!!!!!!!!!! Бесчеловечные!... А пенсионерам ничего ре грозит, они все оплачивают жкх, чего всполошились - то? Речь идёт о неплательщиках
05:42:33 25-01-2024
Гость (11:22:13 23-01-2024) А пенсионерам ничего ре грозит, они все оплачивают жкх... Цинично весьма!!! Всё, что создали пенсионеры, вот "эти вот КАЗЛЫ" прожрали бессовестно. Они для чего брали общенародную собственность после референдума 17 марта 1991 года в доверительное управление? Не помните? Или не знаете? Напомню для создания достойной жизни. Хрен бы им кто чего отдал. Чубайсята же ваучеры всем выписали подложные. Манипуляторы хреновы. Тем же самым и сейчас подобные "чубайсята" занимаются, и их в тысячи раз умножилось. Принципов они своих не меняли. Чихали они на законы и Конституцию свою собственную, которая проект. Всё враньё лезет наружу. Всё, что нахапали, думают как удержать. Что такое один миллиард рублей на одного человека - это 800 лет жизни с ежемесячной зарплатой 100 000 рублей. Впечатляет? Такие "умники" как вы, пенсионерам в ноги должны поклониться. Согласно пп.1,2 ст. 15 Конституции РФ, все должностные лица, всякие сотрудники муниципальных образований и прочия ОБЯЗАНЫ создавать достойную жизнь людям, гражданам - НАРОДУ. Это не желание народа , а это обязанность чиновников. Почему так написали в 1993 году? Да потому что тогда всё живо было и они, упырята знали, что общенародную собственность забрали, и отчитываться надо. Вот поэтому нет у нас ни у кого договоров по ЖКХ. Не нужны они были тогда, и никто ничего платить не должен был. В СССР всё платилось только за амортизационный износ. Прошло время, выросло уже два новых поколения, все всё забыли и поэтому все преступления , которые они совершали и совершают , вешают на людей. И кричат с высокой трибуны: "Ты - должник!"... Господа хорошие, это вы должники и ответчики, а КРЕДИТОР - НАРОД. Вспомнить надо только. Так, что не спешите с выводами в отношении пенсионеров, а то сами попадёте под "поражение прав". А суд-то народный будет или трибунал. Недолго осталось...
11:16:46 23-01-2024
Можно подумать, арендовать квартиру дешевле, чем содержать.
11:20:16 23-01-2024
Зато выходишь на улицы Барнаульской рублевки и видишь как живут те, кто настаивает на повышение тарифов на свет, воду и тепло . Хорошо они живут за счет нищих.
21:09:48 23-01-2024
Гость (11:20:16 23-01-2024) Зато выходишь на улицы Барнаульской рублевки и видишь как жи... не заглядывайте в чужой карман
05:45:31 25-01-2024
Гость (21:09:48 23-01-2024) не заглядывайте в чужой карман... Речь не о зависти, если что.... А о справедливости.. и наглости чинуши. Разницу чувствуете?
11:20:52 23-01-2024
что еще забрать у малоимущих??? Ничего не треснет???
12:08:47 23-01-2024
Гость (11:20:52 23-01-2024) что еще забрать у малоимущих??? Ничего не треснет???... у них еще лишние органы есть,их тоже можно пристроить и не дешево
12:03:42 23-01-2024
А в СССР не было ипотек, жилье раздавали. На коммуналку всем хватало, всё ремонтировалось и прокладывались новые трубы. И сейчас...
21:12:57 23-01-2024
Гость (12:03:42 23-01-2024) А в СССР не было ипотек, жилье раздавали. На коммуналку всем... А вы жили в СССР? Не было ипотек, да. Отбатрачить на заводе 20 лет — это та же ипотека, только платишь за неё не ты. Коммуналку далеко не все платили. Тунеядство процветало. Что ремонтировалось? Бараки, которые должны были снести ещё при Хрущёве? Трубы... пересмотрите фильм «Афоня», например
11:03:24 24-01-2024
Гость (12:03:42 23-01-2024) А в СССР не было ипотек, жилье раздавали. На коммуналку всем... Были кооперативы, считай те же ипотеки. Кто не хотел стоять в очереди и были деньги - покупал кооператив.
12:04:35 23-01-2024
Да уж. Даже не стесняясь говорит, что какая у нас экономика в стране, 60% населения недостойны жить в своём жилье )) А им выдают ещё конские кредиты по конским ценам за жильё. Жильё само должно быть по адекватной цене (зависит от государства) и его размеры соответствовать уровню дохода (зависит от собственника жилья). У меня есть однушка 32м2 в свежем микрорайоне, сдаю в аренду. Летом коммуналка не более 2 000, зимой не более 3 000. Чего тут можно не потянуть? 2-3 пивных застолья в месяц отменил и вот тебе деньги. А кто социально малоимущие группы или инвалиды, у них скидка на коммунальные может быть до 50%. То бишь не более 1 000 - 1 500 за мою бы выходила. Ну и дом дому рознь, в разных домах одинаковой площадью квартиры могут по коммуналке отличаться в 2 и более раза.
21:15:50 23-01-2024
Гость (12:04:35 23-01-2024) Да уж. Даже не стесняясь говорит, что какая у нас экономика ... Всё вы правильно пишете, пара попоек в месяц... Кому-то гораздо важнее эти попойки. А ещё многие взрослые люди знать не знают, что коммуналку, вообще-то, надо платить. И не от случая к случаю, а каждый месяц! Очень часто эти люди имеют доход сильно выше среднего, но вот почему-то за квартиру не платят. Мама не научила в банк ходить, наверное.
12:31:38 23-01-2024
".. одной из самых больших ошибок 90-х" - переход к капитализму у которого нет достойной экономики (в сравнении с СССР). Если речь о америке и её "подопечных" - результат грабежей стран третьего мира, вплоть до рабства и колоний.. Отсутствие плановой экономики - это кризисные ситуации, бешеная инфляция, доходящая до дефолтов.
12:44:16 24-01-2024
dok_CФ (12:31:38 23-01-2024) ".. одной из самых больших ошибок 90-х" - переход к капитали... Никакой плановой экономики в СССР не было. Потому что было соцсоревнование. Планы принимали, и тут же вся страна начинала эти планы перевыполнять. Соревновались внутри завода цеха, участки и даже отдельные рабочие принимали "повышенные обязательства". В результате, если в пределах одного завода один цех дал 105 процентов плана, а другой - 110 процентов плана, то условных винтиков будет больше, чем условных шпунтиков. И сделать в следующий месяц винтиков поменьше нельзя - потому что от перевыполнения плана зависела премия. Поэтому бардак в советской экономике был такой, какой никакому капитализму не снился
20:27:16 25-01-2024
Гость (12:44:16 24-01-2024) Никакой плановой экономики в СССР не было. Потому что было с... Все верно. А еще в плановой экономике можно было начисто забить на качество, ведь главное - сделать больше! Говно, зато много! Ну а за одеждой, техникой, унитазами и косметикой народ в очередях постоит. Помню еще, как у нас в универсаме привозили новую поставку одежды и обуви. Девочки-продавщицы забирали все, что только можно. Себе, родне, друзьям. На прилавках оставался 2-3 сорт, совсем что-то убогое, страшное, кривое. Если нет связей, хрен ты купишь себе туфли те же самые. Зато план выполнялся. Полагается по плану, условно говоря, на каждую бабу 1 пару туфлей в год - вот одна и есть. А уж какая - это дело десятое.
12:54:28 23-01-2024
автор прав, но с одной оговоркой: ВСЁ надо вернуть государству (не только жилье) верно, Однобокий?
17:17:15 23-01-2024
Гость (12:54:28 23-01-2024) автор прав, но с одной оговоркой: ВСЁ надо вернуть государст... Он "прав на свой карман"... Люди, которые сделали себе достойную жизнь за счет других не смеют даже что-то говорить, кроме благодарности народу, которого они загнали под плинтус к крысам.
13:21:23 23-01-2024
Всё, что требуется - это остановить разнузданное разворовывание страны "лучшими людьми" и их глумление над населением, непричастному к этому воровству.
13:37:05 23-01-2024
Какое бесконечное унижение народа, вначале ограбили теперь ещё и жилья хотят лишить, каждый день читаешь новости и глаза на лоб вылазят, люди которые не могут оплатить коммуналку будут жить на улице, почему ему не назвать вещи своими именами.
15:22:43 23-01-2024
Да это просто провокатор от толстосумов- такое заявлять перед выборами президента. Хорошо было бы, если бы им прокуратура занялась.Насколько его заявления соответствует Конституции РФ,
15:48:09 23-01-2024
Только в РФ обычные граждане самая не защищенная категория жителей страны.
16:14:03 23-01-2024
Конечно забирать надо квартиры. У них же денег даже на пожрать не хватает. А лучше сразу к стенке. Без суда и следствия.
16:51:19 23-01-2024
где будут жить пенсионеры? пенсии хвати на аренду жилья? очередной капиталист. хотят чтобы как в пендосии люди бомжевали? там теплее, можно и на улице жить. доведут до революции
17:23:59 23-01-2024
В советское время было государственное жильё. Всё в квартирах и подъездах ремонтировалось за счет жильцов. Нашему дому на начало приватизации было лет 30. Никто его не капиталил за счет государства, не делал крышу, не менял общие трубы. Все общие работы стали проводить за счет собственников. Хотя должны были сначала привести всё в порядок и только потом передавать в собственность. хотя конечно, квартплата в СССР была сравнительно небольшой. Но она была небольшой и для бедных (за экономжильё), и для богатых (за элитные квартиры). А теперь предлагают отнять жильё у людей, которые 30 лет вкладывались в ремонты своих домов и помимо этого платят ещё за капремонт по квитанции. У нас начали осенью и всю зиму (не по капремонту, а отдельно) в квитанции дополнительно каждый месяц по 2 500 на козырьки подъездов, на отмостку. Уже месяца 4 как. При средних платежах в отопительный сезон 6000, дополнительно 2500. Так что про какие 3000 за всё пишут некоторые, непонятно!
19:03:30 23-01-2024
У меня ни чего нет! И я счастлив! А это жилье скорее всего скупит ГОГ, который Герман Оскарович... И все будем платить ему сколько он скажет... Граждане! Следите за давоскими форумами!.. и не будете так удивляться...
10:48:54 24-01-2024
Если уж "отбирать" то только у тех кто может оплачивать, но не платит. Вот из-за таких бездарей весь дом страдает. Далеко ходить не надо. У нас многоквартирник. Часть платит исправно, а часть нет. Вот из-за таких дом нормально отремонтировать не возможно.
21:25:39 24-01-2024
В первую очередь решите вопросы по пенсии,верните нам наши деньги,кто пахал более сорока лет,а получает,как те,кто докупает сейчас баллы,это вообще беспредел, поэтому сейчас молодежь официально не устраивается,знали бы мы,что так поступят с нами,то лучше бы работали на себя, а по поводу квартир,чтобы забрать,вначале верните всё, что строили ещё наши родители,а то с вашей прихватизацией миллионеров сразу много стало,по сей день нажраться не могут
04:49:28 25-01-2024
Гость (21:05:55 23-01-2024) Реализм, не? Да, правда практически всегда воспринимается бо... Вы правы! В подъезде у нас проживает 30 лет женщина в двухкомнатной квартире не приватизированной. Захломила до потолка, долг за кв. 150 тыс. А могла бы комнату сдавать.
14:53:59 25-01-2024
А что у нас с экономикой? Совсем ей хана? Не знают уже как людей обобрать. Вот ОНИ настоящие враги народа