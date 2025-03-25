У медперсонала больниц Алтайского края появится единая форма

Ее разработкой занималась главврач городской поликлиники Барнаула № 1

25 марта 2025, 17:48, ИА Амител

Фото: пресс-служба городской поликлиники № 1

В Алтайском крае для медиков и медицинского персонала разработали единую форму. Как сообщает пресс-служба городской поликлиники № 1 в Telegram-канале, ее презентовала главврач больницы Елена Азарова на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края.

Там напомнили, что в 2024 году Минздрав РФ выпустил методические рекомендации к медицинской одежде. Согласно установленным нормам, медперсонал должен придерживаться определенной цветовой палитры, которая напрямую связана с их должностным положением. Разработать единообразный корпоративный образ для всех медицинских учреждений Алтайского края поручили Азаровой.

"И вот после всех согласований на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Васильевна презентовала губернатору Виктору Томенко и министру здравоохранения Дмитрию Попову единую форму для медицинских сотрудников", – рассказали в городской поликлинике № 1.

Отмечается, что совсем скоро пациенты смогут оценить корпоративный стиль сотрудников больниц Алтайского края.