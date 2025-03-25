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У медперсонала больниц Алтайского края появится единая форма

Ее разработкой занималась главврач городской поликлиники Барнаула № 1

25 марта 2025, 17:48, ИА Амител

Фото: пресс-служба городской поликлиники № 1
Фото: пресс-служба городской поликлиники № 1

В Алтайском крае для медиков и медицинского персонала разработали единую форму. Как сообщает пресс-служба городской поликлиники № 1 в Telegram-канале, ее презентовала главврач больницы Елена Азарова на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края.

Там напомнили, что в 2024 году Минздрав РФ выпустил методические рекомендации к медицинской одежде. Согласно установленным нормам, медперсонал должен придерживаться определенной цветовой палитры, которая напрямую связана с их должностным положением. Разработать единообразный корпоративный образ для всех медицинских учреждений Алтайского края поручили Азаровой.

"И вот после всех согласований на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Васильевна презентовала губернатору Виктору Томенко и министру здравоохранения Дмитрию Попову единую форму для медицинских сотрудников", – рассказали в городской поликлинике № 1.

Отмечается, что совсем скоро пациенты смогут оценить корпоративный стиль сотрудников больниц Алтайского края.

Барнаул Здоровье Больницы

Комментарии 24

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Гость

17:57:16 25-03-2025

зачем такие сложности? лечить лучше/хуже с этой формой не будут.

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Vrach

18:04:41 25-03-2025

Ну, ну. Все проблемы решены, остались деньги на форму.

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Бгг

06:35:54 26-03-2025

Vrach (18:04:41 25-03-2025) Ну, ну. Все проблемы решены, остались деньги на форму.... за чей счет банкет? если за счет медиков- фигвам, а если за больничные деньги - ок. только при этом будет выделяться 2 комплекта в год?

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Гость

10:14:11 26-03-2025

Бгг (06:35:54 26-03-2025) за чей счет банкет? если за счет медиков- фигвам, а если за ... Или 1 на 2 года и стирать в хлорке.

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....

18:08:48 25-03-2025

Главврач однако не тем занимается чем должен...

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Гость

08:57:20 26-03-2025

.... (18:08:48 25-03-2025) Главврач однако не тем занимается чем должен... ... Чем умеет, тем и занимается)

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Гость

18:09:35 25-03-2025

Кто то заработать решил. Зарплаты увеличить лучше

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Гость

19:05:32 25-03-2025

Кто-то из "разработчиков" решил заработать🙄

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Гость

20:17:23 25-03-2025

Бесплатные костюмы медработникам, белые, трикотаж и без ядовитых цветов, мешковатых форм -это не удобно

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Гость

20:20:36 25-03-2025

оказывается все проблемы в медицине из за формы были

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Гость

20:21:42 25-03-2025

Костюмы должны быть трикотажные,удобные, без ядовитых цветов и мешковатых видов! Выдаваться бесплатно!

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Гость

21:34:12 25-03-2025

"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (с)Кин-дза-дза. До сих пор актуально и злободневно. Цвета хирургички излишне яркие, как светофор. Больница не маскарад, здесь бы более спокойную цветовую гамму костюмов для персонала подобрать. Оно и пациентам по-спокойней

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Гость

00:26:32 26-03-2025

Госпожа Азарова побеспокоилась бы лучше о укомплектовании своей поликлиники врачами: ни нормального лора, ни уролога нет.

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Гость

07:46:03 26-03-2025

Гость (00:26:32 26-03-2025) Госпожа Азарова побеспокоилась бы лучше о укомплектовании св... Как про Славгород прям написали) Люди едут к частникам в Барнаул.

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Олег

08:26:12 26-03-2025

Всем надеть красные клоунские носы! и Радоваться.

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гость

08:42:06 26-03-2025

А чем белый халат то не угодил? Больные то ведь знают - белый цвет,значит медик. А такие цвета и у гаишников, и сантехников и пр. есть. Что за проблема?

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Гость

09:41:54 26-03-2025

Какое уродство

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Гость

09:47:00 26-03-2025

Главному врачу видимо больше заняться нечем, остальные проблемы учреждения решины. Да и талантом точно не блещет, в такое убожество одеть специалистов

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Гость

10:03:04 26-03-2025

Так и оставшейся персонал разбежится

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Гость

10:47:25 26-03-2025

Гость (20:17:23 25-03-2025) Бесплатные костюмы медработникам, белые, трикотаж и без ядов... что значит "трикотажные без мешковатых видов"? Лосины в обтяжку?

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Гость

11:01:14 26-03-2025

черте что. надеюсь худсовет будет?

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Гость

13:30:33 26-03-2025

Это что. решили наконец проблему цветовой дифференциации штанов?

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Гость

13:31:04 26-03-2025

Теперь все будут знать, сколько раз перед кем кланяться.

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Гость

21:06:40 26-03-2025

Гость (13:31:04 26-03-2025) Теперь все будут знать, сколько раз перед кем кланяться.... Или (по "Кин-дза-дзе") делать " КУ"

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