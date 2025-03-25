У медперсонала больниц Алтайского края появится единая форма
Ее разработкой занималась главврач городской поликлиники Барнаула № 1
25 марта 2025, 17:48, ИА Амител
В Алтайском крае для медиков и медицинского персонала разработали единую форму. Как сообщает пресс-служба городской поликлиники № 1 в Telegram-канале, ее презентовала главврач больницы Елена Азарова на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края.
Там напомнили, что в 2024 году Минздрав РФ выпустил методические рекомендации к медицинской одежде. Согласно установленным нормам, медперсонал должен придерживаться определенной цветовой палитры, которая напрямую связана с их должностным положением. Разработать единообразный корпоративный образ для всех медицинских учреждений Алтайского края поручили Азаровой.
"И вот после всех согласований на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Васильевна презентовала губернатору Виктору Томенко и министру здравоохранения Дмитрию Попову единую форму для медицинских сотрудников", – рассказали в городской поликлинике № 1.
Отмечается, что совсем скоро пациенты смогут оценить корпоративный стиль сотрудников больниц Алтайского края.
17:57:16 25-03-2025
зачем такие сложности? лечить лучше/хуже с этой формой не будут.
18:04:41 25-03-2025
Ну, ну. Все проблемы решены, остались деньги на форму.
06:35:54 26-03-2025
Vrach (18:04:41 25-03-2025) Ну, ну. Все проблемы решены, остались деньги на форму.... за чей счет банкет? если за счет медиков- фигвам, а если за больничные деньги - ок. только при этом будет выделяться 2 комплекта в год?
10:14:11 26-03-2025
Бгг (06:35:54 26-03-2025) за чей счет банкет? если за счет медиков- фигвам, а если за ... Или 1 на 2 года и стирать в хлорке.
18:08:48 25-03-2025
Главврач однако не тем занимается чем должен...
08:57:20 26-03-2025
.... (18:08:48 25-03-2025) Главврач однако не тем занимается чем должен... ... Чем умеет, тем и занимается)
18:09:35 25-03-2025
Кто то заработать решил. Зарплаты увеличить лучше
19:05:32 25-03-2025
Кто-то из "разработчиков" решил заработать🙄
20:17:23 25-03-2025
Бесплатные костюмы медработникам, белые, трикотаж и без ядовитых цветов, мешковатых форм -это не удобно
20:20:36 25-03-2025
оказывается все проблемы в медицине из за формы были
20:21:42 25-03-2025
Костюмы должны быть трикотажные,удобные, без ядовитых цветов и мешковатых видов! Выдаваться бесплатно!
21:34:12 25-03-2025
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (с)Кин-дза-дза. До сих пор актуально и злободневно. Цвета хирургички излишне яркие, как светофор. Больница не маскарад, здесь бы более спокойную цветовую гамму костюмов для персонала подобрать. Оно и пациентам по-спокойней
00:26:32 26-03-2025
Госпожа Азарова побеспокоилась бы лучше о укомплектовании своей поликлиники врачами: ни нормального лора, ни уролога нет.
07:46:03 26-03-2025
Гость (00:26:32 26-03-2025) Госпожа Азарова побеспокоилась бы лучше о укомплектовании св... Как про Славгород прям написали) Люди едут к частникам в Барнаул.
08:26:12 26-03-2025
Всем надеть красные клоунские носы! и Радоваться.
08:42:06 26-03-2025
А чем белый халат то не угодил? Больные то ведь знают - белый цвет,значит медик. А такие цвета и у гаишников, и сантехников и пр. есть. Что за проблема?
09:41:54 26-03-2025
Какое уродство
09:47:00 26-03-2025
Главному врачу видимо больше заняться нечем, остальные проблемы учреждения решины. Да и талантом точно не блещет, в такое убожество одеть специалистов
10:03:04 26-03-2025
Так и оставшейся персонал разбежится
10:47:25 26-03-2025
Гость (20:17:23 25-03-2025) Бесплатные костюмы медработникам, белые, трикотаж и без ядов... что значит "трикотажные без мешковатых видов"? Лосины в обтяжку?
11:01:14 26-03-2025
черте что. надеюсь худсовет будет?
13:30:33 26-03-2025
Это что. решили наконец проблему цветовой дифференциации штанов?
13:31:04 26-03-2025
Теперь все будут знать, сколько раз перед кем кланяться.
21:06:40 26-03-2025
Гость (13:31:04 26-03-2025) Теперь все будут знать, сколько раз перед кем кланяться.... Или (по "Кин-дза-дзе") делать " КУ"