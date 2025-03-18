"Ждем ответ". Решение о строительстве четырех новых поликлиник в Барнауле пока не принято

Заявка на медицинские объекты все еще находится на согласовании в Минздраве РФ

18 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Строительство объекта / Фото: amic.ru

Планы по строительству в Барнауле четырех новых поликлиник, о которых стало известно в прошлом году, до сих пор не утверждены. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, краевое ведомство уже давно подготовило заявку, чтобы включить объекты в новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Но одобрение от Минздрава РФ до сих пор не получено.

Что за поликлиники?

Дмитрий Попов еще осенью рассказал журналистам, какие медицинские объекты могут построить в Алтайском крае по новому национальному проекту, который будет действовать в 2025-2030 годах. Среди них – четыре современные поликлиники в Барнауле.

По словам министра, все медучреждения планируют разместить в "проблемных" зонах: в местах города, где действующая инфраструктура не справляется с нагрузкой.

Так, одну поликлинику собираются построить в поселке Южном.

"Там точно требуется поликлиника. Этот район быстро растет, строятся большие жилкомплексы. К тому же летом агломерация значительно вырастает из-за дачных участков, которые находятся рядом", – пояснил Попов. По его словам, поликлиника будет относиться к горбольнице № 10.

Еще один объект региональный Минздрав планирует создать на Змеиногорском тракте. Нагорная часть Барнаула тоже стремительно развивается, подчеркнул глава ведомства.

"Это будет филиал первой городской поликлиники. В той части есть только аварийная поликлиника на Аванесова. Мы ее, конечно, ремонтируем сейчас, но понимаем, что этого уже недостаточно для нагорной части города", – пояснил министр.

Оставшиеся два медучреждения запланированы в Индустриальном районе. Одно появится на Павловском тракте и станет филиалом поликлиники № 9, а другое собираются строить на ул. Власихинской.

Необходимость новых медицинских объектов в Индустриальном районе Попов объяснил простым примером: недавно открывшаяся "суперполиклиника" № 14 уже работает сверх нормы.

"Плановая мощность поликлиники – 900 посещений в смену. Уже сейчас там принимают порядка 1200 пациентов в смену", – рассказал министр.

Пока ответа нет

Ранее Дмитрий Попов отмечал, что его ведомство рассчитывает получить ответ от федерального Минздрава не позднее декабря 2024 года. Но на пресс-конференции 17 марта министр сообщил, что заявка все еще не согласована.

"Пока конкретики по этим объектам нет, потому что заявка еще не согласована, соглашение не подписано. Так что сейчас это наше видение, где нужны объекты. Как только все получим, будем строить", – пояснил Попов. Отметим, что такая задержка согласования не критична. Дело в том, в 2025-м медицинские объекты в Алтайском крае продолжат строить по предыдущему нацпроекту "Здравоохранение", который формально уже закончился: подпроект "Модернизация первичного звена здравоохранения" длится на год дольше. А объекты, которые будут включены уже в новый нацпроект "Активная и продолжительная жизнь", начнут строить с 2026 года.

Также Попов подчеркнул, что всего на срок действия национального проекта краевой Минздрав подал заявки на 185 объектов.