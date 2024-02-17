"У меня детки-малыши". Жительница алтайского села пожаловалась на отсутствие воды
По словам сельчанки, вода не течет из крана уже шестой день
17 февраля 2024, 16:10, ИА Амител
В алтайском селе почти неделю нет воды / Фото: unsplash.com
Жительница Хабарского района Алтайского края пожаловалась на отсутствие воды.
Сообществу Barnaul 22 женщина рассказала, что живет в селе Мичуринское на улице Гагарина, и уже почти неделю семья сидит без воды.
"У меня детки-малыши. Мы шестой день без воды. Ни помыться, ни приготовить... Просила, уговаривала, никому ничего не нужно", – посетовала сельчанка.
09:56:35 19-02-2024
а что с водой ? почему нет?
10:19:29 19-02-2024
Гость (09:56:35 19-02-2024) а что с водой ? почему нет? ... Это давно должна прокуратура спросить у главы района на допросе.