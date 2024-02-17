"У меня детки-малыши". Жительница алтайского села пожаловалась на отсутствие воды

По словам сельчанки, вода не течет из крана уже шестой день

17 февраля 2024, 16:10, ИА Амител

В алтайском селе почти неделю нет воды / Фото: unsplash.com

Жительница Хабарского района Алтайского края пожаловалась на отсутствие воды. Сообществу Barnaul 22 женщина рассказала, что живет в селе Мичуринское на улице Гагарина, и уже почти неделю семья сидит без воды. "У меня детки-малыши. Мы шестой день без воды. Ни помыться, ни приготовить... Просила, уговаривала, никому ничего не нужно", – посетовала сельчанка.