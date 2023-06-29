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В МУП "Память" в Бийске сменился руководитель — он подтвердил убытки на миллионы

По его словам, сейчас до 2024 года у предприятия еще есть земля для захоронений

29 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

У муниципального предприятия "Память" месяц как сменился директор. Как сообщает "Бийский рабочий", Сергей Швыдков подтвердил, что у МУП многомиллионные убытки и задолженность.

По его словам, сейчас до 2024 года у "Памяти" еще есть земля для захоронений. Ранее сообщалось, что места к октябрю на северном кладбище закончатся. На данный момент идет сбор документов для расширения места захоронения.

Говоря о крематории, Швыдков заявил, что он будет рентабелен. Кроме того, его уже обозначили в генплане Бийска.

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Комментарии 5

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Гость

09:03:05 29-06-2023

Дапамять за услуги берёт не малые деньги. Откуда там убытки???

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Гость

09:17:49 29-06-2023

В этом и есть мастерство муниципального управления. Косить бабки, но при этом нести убытки. Муниципальное - всё убыточно

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Гость

09:19:58 29-06-2023

убытки в похоронном бизнесе???? вранье!

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гость

09:25:30 29-06-2023

Предприятие убыточно, а не бизнес. Разница есть.

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Гость

09:47:27 29-06-2023

гость (09:25:30 29-06-2023) Предприятие убыточно, а не бизнес. Разница есть.... Так и есть березовский чубайс тому пример. За все что они брались разорялось разваливалось а они только богатели..

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