В МУП "Память" в Бийске сменился руководитель — он подтвердил убытки на миллионы
По его словам, сейчас до 2024 года у предприятия еще есть земля для захоронений
29 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У муниципального предприятия "Память" месяц как сменился директор. Как сообщает "Бийский рабочий", Сергей Швыдков подтвердил, что у МУП многомиллионные убытки и задолженность.
По его словам, сейчас до 2024 года у "Памяти" еще есть земля для захоронений. Ранее сообщалось, что места к октябрю на северном кладбище закончатся. На данный момент идет сбор документов для расширения места захоронения.
Говоря о крематории, Швыдков заявил, что он будет рентабелен. Кроме того, его уже обозначили в генплане Бийска.
09:03:05 29-06-2023
Дапамять за услуги берёт не малые деньги. Откуда там убытки???
09:17:49 29-06-2023
В этом и есть мастерство муниципального управления. Косить бабки, но при этом нести убытки. Муниципальное - всё убыточно
09:19:58 29-06-2023
убытки в похоронном бизнесе???? вранье!
09:25:30 29-06-2023
Предприятие убыточно, а не бизнес. Разница есть.
09:47:27 29-06-2023
гость (09:25:30 29-06-2023) Предприятие убыточно, а не бизнес. Разница есть.... Так и есть березовский чубайс тому пример. За все что они брались разорялось разваливалось а они только богатели..