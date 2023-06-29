В МУП "Память" в Бийске сменился руководитель — он подтвердил убытки на миллионы

По его словам, сейчас до 2024 года у предприятия еще есть земля для захоронений

29 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У муниципального предприятия "Память" месяц как сменился директор. Как сообщает "Бийский рабочий", Сергей Швыдков подтвердил, что у МУП многомиллионные убытки и задолженность.

По его словам, сейчас до 2024 года у "Памяти" еще есть земля для захоронений. Ранее сообщалось, что места к октябрю на северном кладбище закончатся. На данный момент идет сбор документов для расширения места захоронения.

Говоря о крематории, Швыдков заявил, что он будет рентабелен. Кроме того, его уже обозначили в генплане Бийска.