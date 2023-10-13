Маркетплейс уже начал возвращать 3%-й cбор

13 октября 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Правда ли, что маркетплейс начал возвращать комиссию?

Да. СМИ опубликовали скриншот, на котором видно, как одному из пользователей Wildberries вернул на карту 57 "комиссионных" рублей. Впрочем, официальных комментариев от маркетплейса не было.

Что за комиссию ввел Wildberries?

9 октября маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт Visa и Mastercard. Как пояснил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников, комиссия взимается, чтобы компенсировать банкам затраты на обработку платежей, вызванные санкциями.

При этом многие эксперты отмечали, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, обрабатывает Национальная система платежных карт, поэтому никаких комиссий быть не должно.

Почему маркетплейс решил отказаться от сбора?

Официальных комментариев от руководства онлайн-магазина по этому поводу не было. Но после того как в обществе поднялась волна возмущения из-за введенной комиссии, Генпрокуратура вызвала представителей банков и маркетплейса Wildberries на совещание. Судя по всему, в ходе него ведомство поручило сервису отказаться от непопулярного решения.