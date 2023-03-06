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"У него умерла мама". Что известно о смерти подростка в лесу под Новосибирском

Тело мальчика обнаружили подростки в субботу, 4 марта

06 марта 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В селе Верх-Тула Новосибирской области подростки обнаружили погибшим 14-летнего мальчика. Как сообщает "КП-Новосибирск", по предварительной информации, рядом с ребёнком была предсмертная записка.

Пообщавшись со знакомыми погибшего, журналисты выяснили, что юноша учился в 9-м классе. Сам инцидент произошёл в субботу, 4 марта. 

"Я одним из первых получил информацию об этом мальчике, ведь его нашли мои друзья. Они сообщили полиции, потом скинули мне и другим видео с места. Я сначала не поверил, но потом это действительно оказалось чудовищной правдой. У мальчика несколько лет назад умерла мама, он переживал, скорее всего, это и было переломным моментом", – сказал один из знакомых погибшего, добавив, что, по словам его одноклассников, мальчика никто не унижал и у него были друзья.

Местная жительница, сын которой учился в одной школе с погибшим, рассказала, что о трагедии сейчас ходит много слухов. В частности, информация расходится даже в родительских чатах – одни пишут, что он не дошёл до школы, хотя в субботу посетил дополнительный урок по географии.

Комментарии 3

  • Как жаль юного человека.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А предсмертную записки точно он написал? Ведь ее могли подкинуть убийцы! Мама умерла не недавно, а несколько лет назад. Так что могло подтолкнуть мальчика к такому шагу? У бабушки оба родителя умерли, когда ей было лет 11, она вынуждена была милостыню просить и устраиваться на подработки за еду (по хозяйству помочь, с огородом, с малышами посидеть), чтобы выжить. Но у нее и мысли не было покончить жизнь самоубийством. Так что смерть мамы - это не конец света.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Бр.е.д про убийц - кому понадобилось убить мальчика? Отсутствие поддержки и грамотной психологической консультации довело ребёнка до само.у.бийства! Зачем сравнивать бабушку и мальчика? Раньше были другие времена, негде было получить доступ к информации и у людей в голове были другие моральные установки.
    07 марта, Гость   Ответить
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