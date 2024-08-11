У некоторых пользователей в России заработал YouTube

Количество жалоб на работу сервиса сократилось до двух тысяч

11 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/714530

Браузерная версия американского видеохостинга YouTube снова работает у некоторых пользователей в России через браузеры Google Chrome, Opera и Safari. Однако у большинства пользователей он по-прежнему недоступен. Также YouTube не работает в браузере Mozilla Firefox.

По данным сервиса "Сбой.рф", количество жалоб на работу YouTube в России сократилось до 2 тысяч с более чем 30 тысяч.

Ранее мобильное приложение YouTube перестало воспроизводить видео с мобильных телефонов у пользователей с операционными системами iOS и Android. 3 августа оно прекратило воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России. А 8 августа оно перестало открываться в браузерной версии на настольных компьютерах в России.

Сбой в работе YouTube начался 1 августа и затронул пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android.