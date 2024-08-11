У некоторых пользователей в России заработал YouTube
Количество жалоб на работу сервиса сократилось до двух тысяч
11 августа 2024, 08:45, ИА Амител
Браузерная версия американского видеохостинга YouTube снова работает у некоторых пользователей в России через браузеры Google Chrome, Opera и Safari. Однако у большинства пользователей он по-прежнему недоступен. Также YouTube не работает в браузере Mozilla Firefox.
По данным сервиса "Сбой.рф", количество жалоб на работу YouTube в России сократилось до 2 тысяч с более чем 30 тысяч.
Ранее мобильное приложение YouTube перестало воспроизводить видео с мобильных телефонов у пользователей с операционными системами iOS и Android. 3 августа оно прекратило воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России. А 8 августа оно перестало открываться в браузерной версии на настольных компьютерах в России.
Сбой в работе YouTube начался 1 августа и затронул пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android.
09:34:07 11-08-2024
Нормально он работает.
10:34:09 11-08-2024
Олег (09:34:07 11-08-2024) Нормально он работает.... Из какой страны пишешь?
12:14:40 11-08-2024
Гость (10:34:09 11-08-2024) Из какой страны пишешь?... Поставьте семерку, и у вас будет работать. На десятке не пашет, на семерке как работал, так и работает без сбоев.
09:44:46 11-08-2024
Нормально не у всех работает. И это не нормально. Хе-хе
09:57:02 11-08-2024
Не работает
10:48:09 11-08-2024
Я сейчас проверила у себя, сегодня Ура!!! работает, вчера не работал, теперь страшно, а на долго.
10:53:25 11-08-2024
не работает. Жаль, примерно 80% информации я находил у западных профильных специалистов, которые делились нужными мне знаниями на YouTube.
11:40:00 11-08-2024
у меня на телефоне как работал, так и работает без проблем.
а вот на компе и тв как-то не очень.
11:52:06 11-08-2024
У кого руки прямые и есть хоть немного мозга, он как работал, так и работает. Остальные в Тик-Ток пусть идут.
12:42:32 11-08-2024
что на компе что на андроиде как работал так и работает
13:38:36 11-08-2024
У меня ютуб работает лучше, чем рутуб. Сейчас в рутубе не могу посмотреть российских военных блогеров. Вот такие пироги. Хотелось бы иметь инфу со всех сторон
15:31:36 11-08-2024
Столько жалоб по увеличению пенсионного возраста не было . Вот они наши приоритеты
16:06:00 11-08-2024
Гость (15:31:36 11-08-2024) Столько жалоб по увеличению пенсионного возраста не было . В... а ваши это чьи?
21:09:55 11-08-2024
Гость (12:14:40 11-08-2024) Поставьте семерку, и у вас будет работать. На десятке не паш... Не работает на семёрке. (ростелеком)
21:40:45 11-08-2024
Гость (21:09:55 11-08-2024) Не работает на семёрке. (ростелеком)... Работает на семерке, но не понять как. На Ютубе смотрю в основном клипы. Часть из них идет как и раньше, а часть секунд через 30 зависает. Причем зависать могут абсолютно аполитичные и нормально идти песни "в поддержку ЕР" и т.п. ... Специально, уже дня 3, смотрю все подряд. Принцип по которому показывает нормально и зависает так и не понял... На этой непонятке закончил эксперименты))
22:50:44 11-08-2024
Ттк не работает. По мобильному интернету работает.
00:14:29 12-08-2024
Сломить человека, выросшего на диафильмах, торможением Ютуба невозможно!
04:42:56 12-08-2024
Не работает!!!
12:12:23 13-08-2024
У меня на телевизоре ютуб не работает , Smart TV . Я не смотрела ютуб 12 дней . И вот , на тебе ... Я так хочу посмотреть ютубчик ...
19:14:08 13-08-2024
На телефоне медленно но работает, Мегафон.
На компе не работает вообще (Ростелеком)
01:18:29 14-08-2024
Не работает........