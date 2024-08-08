YouTube полностью перестал работать у части россиян

Пользователи сообщают о массовых сбоях

08 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/839052

Некоторые пользователи YouTube в России сообщают о проблемах в работе сервиса. Об этом сообщает портал сбой.рф.

Отмечается, что не загружается даже главная страница сервиса. Связано ли это с замедлением видео-хостинга - неизвестно.

Официальной информацию о сбоях нет.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин заявил о том, что замедление работы YouTube может закончиться уже в ближайшие дни.