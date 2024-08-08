YouTube полностью перестал работать у части россиян
Пользователи сообщают о массовых сбоях
08 августа 2024, 16:00, ИА Амител
Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/839052
Некоторые пользователи YouTube в России сообщают о проблемах в работе сервиса. Об этом сообщает портал сбой.рф.
Отмечается, что не загружается даже главная страница сервиса. Связано ли это с замедлением видео-хостинга - неизвестно.
Официальной информацию о сбоях нет.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин заявил о том, что замедление работы YouTube может закончиться уже в ближайшие дни.
16:36:43 08-08-2024
Ежеутренне делала зарядку под "Прощание славянки" и песни хора им. Александрова. С Ютуба. Сегодня не срослось.Крутится кружок((. Я одна такая любитель маршевой музыки?
16:57:01 08-08-2024
Светлана (16:36:43 08-08-2024) Ежеутренне делала зарядку под "Прощание славянки" и песни х... Яндекс музыка Вам в помощь!)
17:24:37 08-08-2024
Гость (16:57:01 08-08-2024) Яндекс музыка Вам в помощь!)... патриотичный Яндекс бесплатно не покажет
17:33:39 08-08-2024
Гость (17:24:37 08-08-2024) патриотичный Яндекс бесплатно не покажет... Я фильмы смотрю бесплатно, без всяких подписок и прочих онлайн кинотеатров. Книги электронные качаю. А уж музыку качнуть вообще без вопросов.
17:09:06 08-08-2024
Светлана (16:36:43 08-08-2024) Ежеутренне делала зарядку под "Прощание славянки" и песни х... А скачать эти марши, на тот же телефон, не судьба?
16:38:46 08-08-2024
Таки по всей территории?
16:46:59 08-08-2024
Ночью еще смотрел док.фильмы....после обеда - 0....
16:52:10 08-08-2024
перестал работать у части россиян --- а у какой части не перестал? В Москве? Или наоборот, на Камчатке? Интересно где так часть, у которой не перестал?
17:05:42 08-08-2024
Гость (16:52:10 08-08-2024) перестал работать у части россиян --- а у какой части не пе... Барнаул. Только что проверил. работает без лаганий.
17:15:07 08-08-2024
Гость (17:05:42 08-08-2024) Барнаул. Только что проверил. работает без лаганий.... Тоже всё норм, как обычно
17:21:42 08-08-2024
Гость (17:15:07 08-08-2024) Тоже всё норм, как обычно... А сейчас "поломался"... Пишет "Нет подключения к Интернету". При том, что и тут пишу и на другие сайты лажу и все норм с инетом.
18:05:18 08-08-2024
Гость (17:21:42 08-08-2024) А сейчас "поломался"... Пишет "Нет подключения к Интернету".... У меня так Хром на Семерке писал два дня. А на другом компе стоит Цент, с ним до сих пор никаких проблем не было. Провайдер один. Ютуб тоже работает, что с телефона, что с компа.
17:02:20 08-08-2024
Спросил у яндекса, как считать на счетах, хотел вспомнить действия. Он меня направил на пустое окошко. Чудесато. И так со всем.
19:45:10 08-08-2024
Пойду снова запишусь в библиотеку, буду читать Большую советскую энциклопедию.
06:35:03 09-08-2024
Гость (17:09:06 08-08-2024) А скачать эти марши, на тот же телефон, не судьба?... не судьба!