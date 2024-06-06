У пользователей "Билайна" пропала связь в Барнауле
Нет ни интернета, ни возможности позвонить
06 июня 2024, 19:20, ИА Амител
Абоненты оператора сотовой связи "Билайн" столкнулись с проблемами. Пользователи сообщают amic.ru, что в Барнауле недоступен как мобильный интернет, так и звонки.
Причина неполадок пока неизвестна, как и сроки восстановления стабильной связи. В "Билайне" пока никак не комментировали произошедшее.
UPD. Как сообщили в "Билайн", сейчас большая часть сети восстановлена и работает в штатном режиме. Единичные базовые станции будут выведены в эфир в течение часа. Причину перебоев в компании не уточнили.
Напомним, что днем по Алтайскому краю прошелся ураган. Ветер валил деревья в Барнауле и других городах региона, а в Косихе – срывал крыши со зданий.
Из-за разгула стихии пострадала несовершеннолетняя – на нее упали ветки в парке "Изумрудный". 17-летнюю девушку доставили в больницу с травмой позвоночника.
19:48:49 06-06-2024
не думаю что дело в погоде, так как техподдержка билайна не отвечает на мои сообщения (а она не находится в АК)
19:51:41 06-06-2024
юля (19:48:49 06-06-2024) не думаю что дело в погоде, так как техподдержка билайна не ... Техподдержка и у нас в городе имеется (знаю одного клоуна оттуда). Только они на другие регионы "запитаны", а не на АК.
20:07:03 06-06-2024
это жжж неспроста
22:27:41 06-06-2024
Проблемы как минимум по всей Западной Сибири. Жалеутся в Новосибе, Горно-Алтайске, Кемерово, Хакассии, Красноярске и др.
23:05:13 06-06-2024
Больше 2х часов фигня эта длилась.
07:21:29 07-06-2024
Гость (23:05:13 06-06-2024) Больше 2х часов фигня эта длилась.... А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечно не судьба.
07:28:03 07-06-2024
Гость (07:21:29 07-06-2024) А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечн... а если мне не нужно две симки?
07:57:58 07-06-2024
Гость (07:28:03 07-06-2024) а если мне не нужно две симки?... Тогда и не надо жаловаться, если лень подстраховаться.
09:18:49 07-06-2024
Гость (07:57:58 07-06-2024) Тогда и не надо жаловаться, если лень подстраховаться.... Может тогда 4 симки на всякий случай приобрести. И стационарный телефон. И рацию до кучи. Чтобы прям наверняка
07:58:48 07-06-2024
Гость (07:21:29 07-06-2024) А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечн... Есть МТСовская, не переживайте за меня, интернет с Билайна. Статья про качество услуг пчелайна.
10:40:09 08-06-2024
Гость (07:21:29 07-06-2024) А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечн... вяликий мтс тоже с инетом игрался.
10:42:44 07-06-2024
На мой взгляд Билайн работает отлично! А то что связь пропала это даже хорошо! Люди больше общаться начали. Дети игрушки свои достали из кладовки.