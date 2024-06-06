НОВОСТИПроисшествия

У пользователей "Билайна" пропала связь в Барнауле

Нет ни интернета, ни возможности позвонить

06 июня 2024, 19:20, ИА Амител

Мобильный телефон / Фото: unsplash.com
Мобильный телефон / Фото: unsplash.com

Абоненты оператора сотовой связи "Билайн" столкнулись с проблемами. Пользователи сообщают amic.ru, что в Барнауле недоступен как мобильный интернет, так и звонки.

Причина неполадок пока неизвестна, как и сроки восстановления стабильной связи. В "Билайне" пока никак не комментировали произошедшее.

UPD. Как сообщили в "Билайн", сейчас большая часть сети восстановлена и работает в штатном режиме. Единичные базовые станции будут выведены в эфир в течение часа. Причину перебоев в компании не уточнили.

Напомним, что днем по Алтайскому краю прошелся ураган. Ветер валил деревья в Барнауле и других городах региона, а в Косихе – срывал крыши со зданий.

Из-за разгула стихии пострадала несовершеннолетняя – на нее упали ветки в парке "Изумрудный". 17-летнюю девушку доставили в больницу с травмой позвоночника.

Барнаул Происшествия

Комментарии 12

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юля

19:48:49 06-06-2024

не думаю что дело в погоде, так как техподдержка билайна не отвечает на мои сообщения (а она не находится в АК)

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Гость

19:51:41 06-06-2024

юля (19:48:49 06-06-2024) не думаю что дело в погоде, так как техподдержка билайна не ... Техподдержка и у нас в городе имеется (знаю одного клоуна оттуда). Только они на другие регионы "запитаны", а не на АК.

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Гость

20:07:03 06-06-2024

это жжж неспроста

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Гость

22:27:41 06-06-2024

Проблемы как минимум по всей Западной Сибири. Жалеутся в Новосибе, Горно-Алтайске, Кемерово, Хакассии, Красноярске и др.

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Гость

23:05:13 06-06-2024

Больше 2х часов фигня эта длилась.

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Гость

07:21:29 07-06-2024

Гость (23:05:13 06-06-2024) Больше 2х часов фигня эта длилась.... А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечно не судьба.

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Гость

07:28:03 07-06-2024

Гость (07:21:29 07-06-2024) А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечн... а если мне не нужно две симки?

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Гость

07:57:58 07-06-2024

Гость (07:28:03 07-06-2024) а если мне не нужно две симки?... Тогда и не надо жаловаться, если лень подстраховаться.

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Гость

09:18:49 07-06-2024

Гость (07:57:58 07-06-2024) Тогда и не надо жаловаться, если лень подстраховаться.... Может тогда 4 симки на всякий случай приобрести. И стационарный телефон. И рацию до кучи. Чтобы прям наверняка

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Гость

07:58:48 07-06-2024

Гость (07:21:29 07-06-2024) А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечн... Есть МТСовская, не переживайте за меня, интернет с Билайна. Статья про качество услуг пчелайна.

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Гость

10:40:09 08-06-2024

Гость (07:21:29 07-06-2024) А что у нас, только один пчелайн? Вторую симку купить конечн... вяликий мтс тоже с инетом игрался.

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Гость

10:42:44 07-06-2024

На мой взгляд Билайн работает отлично! А то что связь пропала это даже хорошо! Люди больше общаться начали. Дети игрушки свои достали из кладовки.

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