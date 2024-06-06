У пользователей "Билайна" пропала связь в Барнауле

Нет ни интернета, ни возможности позвонить

06 июня 2024, 19:20, ИА Амител

Мобильный телефон / Фото: unsplash.com

Абоненты оператора сотовой связи "Билайн" столкнулись с проблемами. Пользователи сообщают amic.ru, что в Барнауле недоступен как мобильный интернет, так и звонки.

Причина неполадок пока неизвестна, как и сроки восстановления стабильной связи. В "Билайне" пока никак не комментировали произошедшее.

UPD. Как сообщили в "Билайн", сейчас большая часть сети восстановлена и работает в штатном режиме. Единичные базовые станции будут выведены в эфир в течение часа. Причину перебоев в компании не уточнили.

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