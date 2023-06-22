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У пропавшего в Атлантике батискафа осталось кислорода на несколько часов

Поисковая операция перешла в критическую стадию

22 июня 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

У людей, застрявших на борту подводного аппарата "Титан", осталось кислорода на несколько часов. Об этом сообщают американские СМИ.

Напомним, что батискаф должен был доставить туристов к месту затонувшего в 1912 году знаменитого корабля "Титаник", однако он исчез.

Сообщается, что о пропаже подводного судна экстренные службы узнали только через восемь часов. После начала поисков специалисты смогли распознать звуковой сигнал, который мог навести на затерянный батискаф, однако этого не произошло.

Предполагается, что завершить поисковую операцию успешно уже почти невозможно.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

17:06:06 22-06-2023

Надо что то делать ?

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Гость

17:35:12 22-06-2023

попкорном запастись

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Гость

17:42:26 22-06-2023

96 часов это очень-очень грубая расчетная величина. Зависит от количества человек, их активности, метаболизма. Считать что на 95-м часу все живы, а на 97-м умрут, в корне неверно. А вообще там что-то сразу случилось, скорее всего разгерметизация. Или зацепилась за что-то. Иначе всплыли бы как поплавок после скидывания балласта вручную или через 24 часа должен был произойти автоматический сброс.

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Гость

18:12:24 22-06-2023

Гость (17:42:26 22-06-2023) 96 часов это очень-очень грубая расчетная величина. Зависит ... Ну да. Трусами за корягу зацепился...

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Гость

23:57:34 22-06-2023

Гость (17:42:26 22-06-2023) 96 часов это очень-очень грубая расчетная величина. Зависит ... Срочно звоните в МЧС. И всём расскажите. Только ни чего не перепутать.

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Гость

22:07:22 22-06-2023

Их съел огромный кашалот.

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