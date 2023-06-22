У пропавшего в Атлантике батискафа осталось кислорода на несколько часов

Поисковая операция перешла в критическую стадию

22 июня 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

У людей, застрявших на борту подводного аппарата "Титан", осталось кислорода на несколько часов. Об этом сообщают американские СМИ.

Напомним, что батискаф должен был доставить туристов к месту затонувшего в 1912 году знаменитого корабля "Титаник", однако он исчез.

Сообщается, что о пропаже подводного судна экстренные службы узнали только через восемь часов. После начала поисков специалисты смогли распознать звуковой сигнал, который мог навести на затерянный батискаф, однако этого не произошло.

Предполагается, что завершить поисковую операцию успешно уже почти невозможно.