У пропавшего в Атлантике батискафа осталось кислорода на несколько часов
Поисковая операция перешла в критическую стадию
22 июня 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
У людей, застрявших на борту подводного аппарата "Титан", осталось кислорода на несколько часов. Об этом сообщают американские СМИ.
Напомним, что батискаф должен был доставить туристов к месту затонувшего в 1912 году знаменитого корабля "Титаник", однако он исчез.
Сообщается, что о пропаже подводного судна экстренные службы узнали только через восемь часов. После начала поисков специалисты смогли распознать звуковой сигнал, который мог навести на затерянный батискаф, однако этого не произошло.
Предполагается, что завершить поисковую операцию успешно уже почти невозможно.
17:06:06 22-06-2023
Надо что то делать ?
17:35:12 22-06-2023
попкорном запастись
17:42:26 22-06-2023
96 часов это очень-очень грубая расчетная величина. Зависит от количества человек, их активности, метаболизма. Считать что на 95-м часу все живы, а на 97-м умрут, в корне неверно. А вообще там что-то сразу случилось, скорее всего разгерметизация. Или зацепилась за что-то. Иначе всплыли бы как поплавок после скидывания балласта вручную или через 24 часа должен был произойти автоматический сброс.
18:12:24 22-06-2023
Гость (17:42:26 22-06-2023) 96 часов это очень-очень грубая расчетная величина. Зависит ... Ну да. Трусами за корягу зацепился...
23:57:34 22-06-2023
Гость (17:42:26 22-06-2023) 96 часов это очень-очень грубая расчетная величина. Зависит ... Срочно звоните в МЧС. И всём расскажите. Только ни чего не перепутать.
22:07:22 22-06-2023
Их съел огромный кашалот.