Увидеть "Титаник". Куда пропал экскурсионный батискаф с туристами на борту?

На борту подводного аппарата "Титан" находился личный друг британского монарха

21 июня 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: скриншот из видео

В Атлантическом океане продолжаются работы по спасению подводного аппарата "Титан", который должен был доставить туристов к месту затонувшего в 1912 году знаменитого корабля "Титаник". Amic.ru узнал о последних подробностях спасательной операции.

Миллиардер – охотник за адреналином

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на постоянно обновляющуюся записку о проведении спасательной операции, водолазы зафиксировали "акустическую обратную связь", которая, по их мнению, "поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду".

В записке указывается, что вечером 20 июня поисковики "слышали хлопающие звуки каждые 30 минут".

Как известно, 19 июня информационные агентства сообщили об исчезновении батискафа с туристами, среди которых находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, гендиректор компании OceanGate (занимающаяся подводными экскурсиями, – прим. ред.) Стоктон Раш, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд (между прочим, друг нынешнего британского короля Карла III, – прим. ред.) с сыном, а также известный французский исследователь морских глубин Поль-Анри Наржеоле. Всего пять пассажиров. Связь с батискафом пропала примерно через 1 час и 45 минут после погружения. Предположительно, аппарат находится на глубине 3,8 тыс. метров. Кислорода у экипажа хватит только до утра 22 июня.

Как уже сообщалось, 24 июня Хэмишу Хардингу исполнится 59 лет. Путешествие к затонувшему кораблю – это подарок самому себе ко дню рождения, о чем он написал 18 июня в соцсетях. Перед погружением Хардинг сообщил, что "погода долго была плохая, но появился шанс спуститься". Стоимость подводного путешествия составляет 250 тысяч долларов с человека, а продолжительность погружения – десять часов. Длиться туристическая экспедиция может десять дней.

Хардинг является владельцем компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиационной техники. Друзья часто называют его охотником за адреналином, эта страсть к экстремальным путешествиям и привела его на "Титан". В 2021 году бизнесмен участвовал в исследовании Марианской впадины, а в 2022-м летал в космос в качестве космического туриста на корабле Blue Origin Джеффа Безоса.

Батискаф показал "циклическую усталость"

В международной спасательной операции участвуют специалисты Береговой охраны США, к ним должно присоединиться французское исследовательское судно с дистанционно управляемыми аппаратами. По данным Береговой охраны, "при благоприятных погодных условиях было обследовано в общей сложности 10 тысяч квадратных миль".

Кстати, в прессе уже появились данные о ненадежности "Титана". Глава OceanGate Стоктон Раш три года назад в глубоководном испытательном центре в Аннаполисе (штат Мэриленд, - прим. ред.) заявил, что аппарат "показал признаки циклической усталости" и выразил сомнение, что он сможет добраться до "Титаника". У компании были планы построить более надежное судно, однако это требовало времени, а также инвестиций в размере 18 млн долларов.

Как сообщает британская газета The Sun, на борту батискафа мог оказаться еще один любитель острых ощущений — 61-летний Крис Браун, который даже внес задаток за будущее путешествие, однако незадолго от погружения отказался, потому что OceanGate, по его мнению, сообщает путешественникам далеко не обо всех возможных рисках.

Кроме того, он выяснил, что управление батискафом производится "устройством в стиле игровой консоли", что сильно обеспокоило Брауна.

"Пилот использует модифицированный игровой контроллер Logitech — в комплекте с двумя джойстиками и четырьмя разноцветными кнопками, которые позволяют оператору управлять подводной лодкой", - пишет издание.

"Я узнал, что они использовали старые опоры строительных лесов в качестве балласта подлодки... Если вы пытаетесь построить свою собственную подводную лодку, вы, вероятно, могли бы использовать старые столбы для строительных лесов. Но это было коммерческое судно", - приводит The Sun высказывание Брауна.

"Шансы исчезающе малы"

В западных масс-медиа уже появились пессимистичные прогнозы. По словам американского генерала Майкла Харриса, ВМС США вряд ли что-то могут предпринять для спасения пассажиров "Титана", сообщает телеканал Fox News.

"Самое плохое, что может случиться - это вероятное повреждение корпуса, и мы опасаемся, что он взорвался примерно на глубине 3200 метров", - заявил Харрис.

По словам контр-адмирала ВМС Великобритании в отставке Криса Перри, "без "излучающего сигнала" с пропавшего глубоководного судна вблизи места крушения "Титаника" его будет невозможно найти в установленные сроки, приводит высказывание британская газета The Independet.