Увидеть "Титаник". Куда пропал экскурсионный батискаф с туристами на борту?
На борту подводного аппарата "Титан" находился личный друг британского монарха
21 июня 2023, 14:45, ИА Амител
В Атлантическом океане продолжаются работы по спасению подводного аппарата "Титан", который должен был доставить туристов к месту затонувшего в 1912 году знаменитого корабля "Титаник". Amic.ru узнал о последних подробностях спасательной операции.
Миллиардер – охотник за адреналином
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на постоянно обновляющуюся записку о проведении спасательной операции, водолазы зафиксировали "акустическую обратную связь", которая, по их мнению, "поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду".
В записке указывается, что вечером 20 июня поисковики "слышали хлопающие звуки каждые 30 минут".
Как известно, 19 июня информационные агентства сообщили об исчезновении батискафа с туристами, среди которых находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, гендиректор компании OceanGate (занимающаяся подводными экскурсиями, – прим. ред.) Стоктон Раш, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд (между прочим, друг нынешнего британского короля Карла III, – прим. ред.) с сыном, а также известный французский исследователь морских глубин Поль-Анри Наржеоле. Всего пять пассажиров. Связь с батискафом пропала примерно через 1 час и 45 минут после погружения. Предположительно, аппарат находится на глубине 3,8 тыс. метров. Кислорода у экипажа хватит только до утра 22 июня.
Как уже сообщалось, 24 июня Хэмишу Хардингу исполнится 59 лет. Путешествие к затонувшему кораблю – это подарок самому себе ко дню рождения, о чем он написал 18 июня в соцсетях. Перед погружением Хардинг сообщил, что "погода долго была плохая, но появился шанс спуститься". Стоимость подводного путешествия составляет 250 тысяч долларов с человека, а продолжительность погружения – десять часов. Длиться туристическая экспедиция может десять дней.
Хардинг является владельцем компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиационной техники. Друзья часто называют его охотником за адреналином, эта страсть к экстремальным путешествиям и привела его на "Титан". В 2021 году бизнесмен участвовал в исследовании Марианской впадины, а в 2022-м летал в космос в качестве космического туриста на корабле Blue Origin Джеффа Безоса.
Батискаф показал "циклическую усталость"
В международной спасательной операции участвуют специалисты Береговой охраны США, к ним должно присоединиться французское исследовательское судно с дистанционно управляемыми аппаратами. По данным Береговой охраны, "при благоприятных погодных условиях было обследовано в общей сложности 10 тысяч квадратных миль".
Кстати, в прессе уже появились данные о ненадежности "Титана". Глава OceanGate Стоктон Раш три года назад в глубоководном испытательном центре в Аннаполисе (штат Мэриленд, - прим. ред.) заявил, что аппарат "показал признаки циклической усталости" и выразил сомнение, что он сможет добраться до "Титаника". У компании были планы построить более надежное судно, однако это требовало времени, а также инвестиций в размере 18 млн долларов.
Как сообщает британская газета The Sun, на борту батискафа мог оказаться еще один любитель острых ощущений — 61-летний Крис Браун, который даже внес задаток за будущее путешествие, однако незадолго от погружения отказался, потому что OceanGate, по его мнению, сообщает путешественникам далеко не обо всех возможных рисках.
Кроме того, он выяснил, что управление батискафом производится "устройством в стиле игровой консоли", что сильно обеспокоило Брауна.
"Пилот использует модифицированный игровой контроллер Logitech — в комплекте с двумя джойстиками и четырьмя разноцветными кнопками, которые позволяют оператору управлять подводной лодкой", - пишет издание.
"Я узнал, что они использовали старые опоры строительных лесов в качестве балласта подлодки... Если вы пытаетесь построить свою собственную подводную лодку, вы, вероятно, могли бы использовать старые столбы для строительных лесов. Но это было коммерческое судно", - приводит The Sun высказывание Брауна.
"Шансы исчезающе малы"
В западных масс-медиа уже появились пессимистичные прогнозы. По словам американского генерала Майкла Харриса, ВМС США вряд ли что-то могут предпринять для спасения пассажиров "Титана", сообщает телеканал Fox News.
"Самое плохое, что может случиться - это вероятное повреждение корпуса, и мы опасаемся, что он взорвался примерно на глубине 3200 метров", - заявил Харрис.
По словам контр-адмирала ВМС Великобритании в отставке Криса Перри, "без "излучающего сигнала" с пропавшего глубоководного судна вблизи места крушения "Титаника" его будет невозможно найти в установленные сроки, приводит высказывание британская газета The Independet.
"Я боюсь, что шансы исчезающе малы. Очевидно, мы хотим сохранять надежду и оптимизм, но здесь есть две проблемы – во-первых, действительно найти аппарат, а во-вторых, непонятно, как его поднять ее с морского дна. Этого никогда раньше не делали, и я не думаю, что у кого-то есть какие-либо идеи о том, как это сделать на данный момент", - цитирует издание отставного контр-адмирала.
15:47:43 21-06-2023
Кк вы лодку назовёте, так она и поплывёт...
13:51:32 22-06-2023
Гость (15:47:43 21-06-2023) Кк вы лодку назовёте, так она и поплывёт...... Да, название роковое. В Ленинграде был кинотеатр "Титан" - сгорел.
17:25:22 21-06-2023
Не, ну почин-то хороший - одни нувориши, сходящие с ума от безделья на борту...
21:07:30 21-06-2023
Летал на ракете,поплавал в подлодке...
09:25:32 22-06-2023
Да как-то пофигу вообще на них, с жиру люди бесились, вот и результат
09:47:20 22-06-2023
Жалко людей! Неужели нельзя помочь, найти???
09:59:00 22-06-2023
Гость (09:47:20 22-06-2023) Жалко людей! Неужели нельзя помочь, найти???... А многим эти люди помогли, чтобы их жалеть и придумывать, как их спасти? Школу или больницув Африке построили? Остановили войну? Устроили свою экспедицию на пользу всему Человечеству?
14:49:57 22-06-2023
Гость (09:59:00 22-06-2023) А многим эти люди помогли, чтобы их жалеть и придумывать, ка... Почему вы считаете, что постройка школы и больницы только это благо? Эти люди своими капиталами двигают прогресс, по сути на эти деньги строятся глубоководные судна и космические корабли. А строят их люди, у которых появляются рабочие места, люди которые получают на этом опыт, который ляжет в основу будущих изобретений и пр. Нужно мыслить шире. Всегда хорошо, когда капитал не копится, а идёт в экономику.
17:30:11 22-06-2023
Гость (09:59:00 22-06-2023) А многим эти люди помогли, чтобы их жалеть и придумывать, ка... А вы откуда знаете про их деяния, может и построили, может помогли, может дали кучу рабочих мест и т.д..... вы же не изучали этот вопрос
17:29:51 22-06-2023
Гость (09:47:20 22-06-2023) Жалко людей! Неужели нельзя помочь, найти???... ну помоги...ныряй...
09:56:47 22-06-2023
Гаутама Будда говорил: "Деньги с собой не заберёшь, только твои дела пойдут за тобой"... Так что если мы и вспомним этих деятелей, то только тем, что тешили они своё самолюбие да за это и поплатились.