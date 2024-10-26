"Пролетела метров 15". В Барнауле водитель легковушки сбил пешехода

ДТП случилось на проспекте Строителей

26 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Строителей водитель легкового авто сбил пешехода, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось вечером 25 октября. По словам свидетеля, от удара девушка "пролетела метров 15". Она была без сознания и ей оказывали медпомощь врачи скорой.

При каких обстоятельствах случилось дорожно-транспортное происшествие, не уточняется.

24 октября в Рубцовске 22-летний водитель BMW сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.