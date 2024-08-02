НОВОСТИПроисшествия

У семьи задержанного за убийство сенатора Савельева был дом в Британии

В документе говорится, что дом был в пользовании Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей

02 августа 2024, 22:35, ИА Амител

Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru
Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru

Семья сенатора Дмитрия Савельева, которого ранее задержали по подозрению в организации убийства, имела в пользовании жилой дом площадью 489 кв. м в Великобритании. Информация об этом указана в декларации о доходах сенатора за 2021 год.

В документе говорится, что дом был в пользовании Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей. При этом в 2016 году, когда Савельев стал сенатором, в пользовании его супруги и четверых несовершеннолетних детей находился дом площадью 248 кв. м в Англии.

Савельева задержали в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Перед этим члены Совфеда проголосовали за лишение сенатора неприкосновенности.

Комментарии 9

Avatar Picture
Кхм...

22:51:07 02-08-2024

То, что убил - фигня. А вот дом в Великобритании при этом, это, конечно, ооооочень отягчающее обстоятельство.🤣

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:55:03 03-08-2024

Назовите мне хоть одного порядочного персонажа из этой конторы. Вместе посмеёмся.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:34 03-08-2024

Гость (05:55:03 03-08-2024) Назовите мне хоть одного порядочного персонажа из этой конто... Нет таких.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:07:09 03-08-2024

Гость (05:55:03 03-08-2024) Назовите мне хоть одного порядочного персонажа из этой конто... может Карелин?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:26 03-08-2024

Думается не у него одного.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

09:43:34 03-08-2024

Валуев, он "Спокойной ночи малыши" вёл ! Хе-хе ;-)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:28 03-08-2024

Давайте сажать по этому принципу. Есть жилплощадь на вражеской территории заселяйтесь на Колыму

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:30:00 03-08-2024

Гость (11:52:28 03-08-2024) Давайте сажать по этому принципу. Есть жилплощадь на вражеск... так они вроде как закон принимали-что государевы люди не имеют права иметь за границей недвижимости,вкладов и гражданств или это для галочки было придумано

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:00 04-08-2024

у половины барнаульцев квартиры и домики в Таиланде, тоже мне невидаль чувак побогаче купил домик в Англии. оспадеее

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров