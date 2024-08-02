У семьи задержанного за убийство сенатора Савельева был дом в Британии

В документе говорится, что дом был в пользовании Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей

02 августа 2024, 22:35, ИА Амител

Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru

Семья сенатора Дмитрия Савельева, которого ранее задержали по подозрению в организации убийства, имела в пользовании жилой дом площадью 489 кв. м в Великобритании. Информация об этом указана в декларации о доходах сенатора за 2021 год.

В документе говорится, что дом был в пользовании Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей. При этом в 2016 году, когда Савельев стал сенатором, в пользовании его супруги и четверых несовершеннолетних детей находился дом площадью 248 кв. м в Англии.

Савельева задержали в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Перед этим члены Совфеда проголосовали за лишение сенатора неприкосновенности.