У школьных учителей в Алтайском крае появился еще один способ заработать миллион

Заявки на участие в новой программе принимают до 5 сентября

03 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Школьный урок / Фото: unsplash.com

Алтайский край запускает новую программу поддержки молодых педагогов, сообщил в телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.

По его словам, в небольших населенных пунктах очень нужны учителя. Поэтому преподаватели до 35 лет, которые решат устроиться на работу в школы с численностью учеников до 500 человек в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, смогут поучаствовать в конкурсном отборе на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать в Алтайском институте развития образования имени Топорова до 5 сентября.

"Итоги подведем до конца октября. Выплаты смогут получить 20 педагогов", – подчеркнул глава региона.

Губернатор объяснил, что эту краевую программу решили запустить, поскольку федеральная программа "Земский учитель", которая также позволяет педагогам получить 1 млн рублей при устройстве в сельскую школу, оказалась востребованной и эффективной: только за четыре года по ней в крае закрыли 176 вакансий почти во всех районах.