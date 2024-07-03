У школьных учителей в Алтайском крае появился еще один способ заработать миллион
Заявки на участие в новой программе принимают до 5 сентября
03 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Алтайский край запускает новую программу поддержки молодых педагогов, сообщил в телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.
По его словам, в небольших населенных пунктах очень нужны учителя. Поэтому преподаватели до 35 лет, которые решат устроиться на работу в школы с численностью учеников до 500 человек в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, смогут поучаствовать в конкурсном отборе на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать в Алтайском институте развития образования имени Топорова до 5 сентября.
"Итоги подведем до конца октября. Выплаты смогут получить 20 педагогов", – подчеркнул глава региона.
Губернатор объяснил, что эту краевую программу решили запустить, поскольку федеральная программа "Земский учитель", которая также позволяет педагогам получить 1 млн рублей при устройстве в сельскую школу, оказалась востребованной и эффективной: только за четыре года по ней в крае закрыли 176 вакансий почти во всех районах.
09:52:09 03-07-2024
козырно!
млн нужен всем учителям, а получат некоторые...!?
самое главное что потеряно сейчас, это справедливость!...
09:57:53 03-07-2024
Гость (09:52:09 03-07-2024) козырно!млн нужен всем учителям, а получат некоторые...!... Да боже мой. Как этот миллион поможет-то? На него что, жилье купить можно или еще что? Очередная морковка перед носом.
10:10:55 03-07-2024
Гость (09:57:53 03-07-2024) Да боже мой. Как этот миллион поможет-то? На него что, жилье... вообще-то копейка рубль бережёт...!
если для вас млн туда, млн сюда не имеет значения... я с удовольствием приму этот млн в дар от вас....
10:21:06 03-07-2024
Гость (10:10:55 03-07-2024) вообще-то копейка рубль бережёт...!если для вас млн туда... Что не отменяет того факта, что миллион, который не дадут безусловно, а подержат перед носом, и с высокой долей вероятности вы его не получите, ваших проблем не решит никак. Осталось обязать за него лет десять отработать, и тогда комбо будет собрано)
10:35:28 03-07-2024
Гость (09:52:09 03-07-2024) козырно!млн нужен всем учителям, а получат некоторые...!... Ну так поучаствуйте в конкурсном отборе, прям все туда ломанулись. Есть которые так и бегают из села в село за мильёном, что врачи, теперь и учителя.
10:15:24 03-07-2024
сдури можно подумать, что у тичеров есть 69 способов заработать лимон.
и им еще дали один. способ.
11:42:22 03-07-2024
Почку что-ли продать? Такой способ?
11:47:27 03-07-2024
Губить единственную жизнь за какой то миллион из резанной бумаги?
15:54:46 03-07-2024
Всё, поезд ушел... Сегодняшний миллион это корка от лимона. Села больше нет. Есть поселение без молодежи, без детей, с пенсионерами. Уже там привычного лая собак, пения петухов не услышишь. Сегодня на это не прельстятся выпускники вузов, особенно те, кто рожден в деревне. А городские и так не поедут. Так что заманиха не сработает...
20:46:18 03-07-2024
это называется выиграть в лотерею - а заработать это честным трудом, когда выполнил объем работы и тебе заплатили