Правда ли, что в России отменят ЕГЭ и когда?
Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ
02 июля 2024, 10:55, ИА Амител
Непомерные затраты на репетиторов, бессмысленное заучивание ответов на тесты, бешеная психическая нагрузка на одиннадцатиклассников – это лишь несколько аргументов, которые приводят противники единого государственного экзамена (ЕГЭ). Изменить систему проверки знаний школьников требуют уже 15 лет и, кажется, в Госдуме глас народа наконец услышали. Правда ли, что в России отменят ЕГЭ, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В России действительно отменят ЕГЭ?
Дать 100% гарантию, что ЕГЭ в России отменят, никто не возьмется, но такая перспектива действительно есть. Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду", а также сенатор Елена Афанасьева 6 июня внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Вместо ЕГЭ и ОГЭ авторы инициативы предлагают вернуть государственные экзамены.
В пояснительной записке они отмечают, что ЕГЭ в 2009 году вводили, чтобы система оценки качества знаний стала единой, а высшее образование – доступным для детей вне зависимости от места их проживания и достатка семьи. Однако, по мнению авторов проекта, это "не приносит ожидаемых результатов". Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, поэтому родители вынуждены тратиться на репетиторов, а по факту даже выпускники, успешно сдавшие ЕГЭ, не всегда могут поступить на бюджет.
"Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад. Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются их организаторами. В результате введения ЕГЭ, как считают эксперты, расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая – из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад", – говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы указывают, что нагрузка на детскую психику из-за подготовки к ЕГЭ колоссальная. Некоторые школьники сводят счеты с жизнью, не дожидаясь экзамена. Эти и другие доводы они приводят в качестве аргументов для отмены ЕГЭ и ОГЭ.
И когда отменят ЕГЭ?
В первом чтении законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в октябре 2024 года, пишет РИА Новости. Если его примут, вступить в силу он может уже с 1 января. При этом результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года, сообщает lenta.ru.
11:16:11 02-07-2024
Детей жалко
11:21:31 02-07-2024
Любая форма экзаменации будет заставлять испытывать нервяки, ЕГЭ это будет, ОГЭ, эгеге - без разницы.
11:37:43 02-07-2024
Никаких заучиваний, никаких репетиторов, просто у моего сына были знания, читал много, поступил на бюджет в АГУ благодаря ЕГЭ, если ребенок ничего не знает, то и перед экзаменами придется платить репетиторам и заучивать, это не аргумент.
11:50:29 02-07-2024
Не однократно предлагали вернуть советскую школу. Советская школа давала знания, учила думать и развиваться. Сейчас с начала обучения готовят к ЕГЭ. Ребята не думают и мышление у них не развивается. Еще бы закончить с планами по выпуску, отличников и хорошистов, а готовить грамотных .
11:59:14 02-07-2024
Гость (11:50:29 02-07-2024) Не однократно предлагали вернуть советскую школу. Советская ... Прямо закономерность - как адепт самого лучшего в мире советского образования, так обязательно банальное незнание русского языка и неумение связно излагать свои мысли. Ну вот как так-то?)
12:04:18 02-07-2024
Гость (11:50:29 02-07-2024) Не однократно предлагали вернуть советскую школу. Советская ... Не понимаю, в чем разница.
Что я сдавал математику 30 лет назад - решал уравнения/неравенства, задачи на воду в/из бассейна, что сейчас на ЕГЭ - те же самые примеры. Для интереса сел, порешал вариант прошлого года, ну ничего не поменялось. Разделили только на базовую и профильную, что правильно я считаю.
12:29:05 02-07-2024
Гость (12:04:18 02-07-2024) Не понимаю, в чем разница.Что я сдавал математику 30 лет...
Сам не понимаю. 20 лет назад сдавал ЕГЭ. От обычных экзаменов отличается только наличием части А, которая тест-угадайка, и части Б. Не помню, как она выглядела, по-моему просто вопросы без вариантов. А вот в части Ц уже надо было показать само решение задачи, что, в общем-то, будет в любой форме экзамена.
12:33:29 02-07-2024
Дорогие дети, не надо нервничать. Ни ЕГЭ, ни ОГЭ, ни вуз с большой долей вероятности никак не повлияют на вашу дальнейшую жизнь.
Не парьтесь.
20:15:32 03-07-2024
Гость (12:33:29 02-07-2024) Дорогие дети, не надо нервничать. Ни ЕГЭ, ни ОГЭ, ни вуз с б... плохо верится
12:50:03 02-07-2024
Решить спор за/против элементарно. Дайте ребятам выбор кто хочет сдаёт ЕГЭ, кто нет "традиционный" экзамен. И повторно потом в ВУЗе. Я думаю статистика расставит по своим местам что надо, а что не надо отменять.
13:15:24 02-07-2024
Спасибо тебе Боженка, что мой ребенок сдает ЕГЭ. Не повезло будущим поколениям жить с такими "законотворцами". Вангую на следующие предложения: в ВУЗы поступать будут только дети солдат СВО, остальные в слесари и доярки.
13:18:00 02-07-2024
Кто-то всерьез полагает что проблема в форме проведения экзамена - ЕГЭ, а вовсе не в самой системе обучения, заточенной на сдачу тестов и показуху а не на получение знаний? Вся эта перестановка кроватей - имитация решения проблемы, популизм чистой воды.
16:08:02 02-07-2024
Гость (13:18:00 02-07-2024) Кто-то всерьез полагает что проблема в форме проведения экза... Так может пора понять что такая система сформировалась как раз из-за введения экзамена в виде теста-угадайку? Я как раз застал начало этих "экспериментов" на себе и прекрасно наблюдал как вместо дачи знаний на второй третий год начали "натаскивать" на сдачу данных тестов. Хоть А часть хоть Б, хоть С - все они по сути шаблоны.
17:22:05 02-07-2024
Александр (16:08:02 02-07-2024) Так может пора понять что такая система сформировалась как р... Давайте будем честны, знания не интересовали (и не интересуют сейчас) большинство родителей, не говоря уже о самих учащихся. Им нужен хороший аттестат лишь как средство сэкономить на "продвижении" своего чада. Отсюда и запрос к школе от родителей - результат ЕГЭ. По-сути школа просто приняла навязанные ей правила - знания не нужны, нужен результат ЕГЭ. Ну замените вы ЕГЭ устным экзаменом к примеру, что это меняет? Разве что взятки помимо ВУЗов расцветут еще и в школе.
16:06:06 02-07-2024
Успешно сдают ЕГЭ, но на русском говорить почти не умеют
16:19:36 02-07-2024
Когда коту делать нечего - он лижет яйца, а госду*а каждое лето предлагает отменить егэ, но при этом не способна придумать ничего лучше
16:39:16 02-07-2024
Не нужно ничего отменять, измените лишь состав. Он должен соответствовать школьной программе. Вот и все.
21:22:41 02-07-2024
Депутаты суетятся, потому что их детям не хватает мест в ВУЗах из-за умненьких детей и победителей олимпиад, их чада не может правильно ответить на вопросы перед камерой без списывания и помощи родителя. Надежда депутата вернуть своему ребенку обычный экзамен живому человеку тэт-а-тэт, которому вчера занесли конверт или позвонили злые люди
00:09:06 03-07-2024
Гость (12:29:05 02-07-2024) Сам не понимаю. 20 лет назад сдавал ЕГЭ. От обычных экза... А предложение обойтись и без части А и без части Б. Нормально решать задачи
06:50:00 03-07-2024
Заблудшие души хотят отменить часть, выявляющую особенные способности ребенка, которые он имеет за пределами учебной программы, чтобы хотя бы сравнять их с медалистами-зубрилами
21:27:39 03-07-2024
Гость (21:22:41 02-07-2024) Депутаты суетятся, потому что их детям не хватает мест в ВУЗ... как только поднимают вопрос отмене, так сразу приходят также эти мысли. Сынку или дочке какой-нибудь шишки сдавать ЕГЭ. Боятся, что из регионов из простых семей умные детки могут занять места. Вот и суетятся. Без ЕГЭ со школьным образованием будет беда. Так хоть в 11 классе за 11 лет хоть что-то читают, учат, пишут и решают.