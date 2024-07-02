Правда ли, что в России отменят ЕГЭ и когда?

Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ

02 июля 2024, 10:55, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com/Unseen Studio/

Непомерные затраты на репетиторов, бессмысленное заучивание ответов на тесты, бешеная психическая нагрузка на одиннадцатиклассников – это лишь несколько аргументов, которые приводят противники единого государственного экзамена (ЕГЭ). Изменить систему проверки знаний школьников требуют уже 15 лет и, кажется, в Госдуме глас народа наконец услышали. Правда ли, что в России отменят ЕГЭ, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

В России действительно отменят ЕГЭ?

Дать 100% гарантию, что ЕГЭ в России отменят, никто не возьмется, но такая перспектива действительно есть. Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду", а также сенатор Елена Афанасьева 6 июня внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Вместо ЕГЭ и ОГЭ авторы инициативы предлагают вернуть государственные экзамены.

В пояснительной записке они отмечают, что ЕГЭ в 2009 году вводили, чтобы система оценки качества знаний стала единой, а высшее образование – доступным для детей вне зависимости от места их проживания и достатка семьи. Однако, по мнению авторов проекта, это "не приносит ожидаемых результатов". Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, поэтому родители вынуждены тратиться на репетиторов, а по факту даже выпускники, успешно сдавшие ЕГЭ, не всегда могут поступить на бюджет.

"Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад. Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются их организаторами. В результате введения ЕГЭ, как считают эксперты, расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая – из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад", – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы указывают, что нагрузка на детскую психику из-за подготовки к ЕГЭ колоссальная. Некоторые школьники сводят счеты с жизнью, не дожидаясь экзамена. Эти и другие доводы они приводят в качестве аргументов для отмены ЕГЭ и ОГЭ.

И когда отменят ЕГЭ?

В первом чтении законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в октябре 2024 года, пишет РИА Новости. Если его примут, вступить в силу он может уже с 1 января. При этом результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года, сообщает lenta.ru.