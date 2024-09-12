"Даже не дали одеться". У сотрудницы Russia Today в Майами провели обыск

Официальных обвинений ей не предъявляли

12 сентября 2024, 11:20, ИА Амител

Полицейский / Фото: pxhere.com/ru/photo/778499

Агенты ФБР провели обыск в доме сотрудницы RT, которая работает в Майами. Об этом сообщило само издание.

По словам женщины, обыск проводился в пять часов утра. Ей не дали одеться, а после допрашивали около пяти часов: интересовались хороший ли человек Маргарита Симоньян, встречалась ли она когда-нибудь с Владимиром Путиным.

Также ей задавали вопросы о первом заместителе главного редактора RT Елизавете Бродской и замруководителя дирекции информационного вещания на английском языке Андрее Кияшко. Проверяли переписки с ними, забрали всю технику. Спрашивали о финансировании издания и о том, получает ли канал деньги от Кремля.

Официальных обвинений предъявлено не было. Женщина покинула США в целях безопасности. Российский консул помог ей приобрести билет на самолет через третью страну.

Ранее сообщалось, что на рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента. Сам рэпер после этого удалил все посты в своем телеграм-канале.



* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.