У творчества женское лицо. Художница и режиссер помогут женщинам обрести счастье

Новый интересный проект реализуют в Барнауле

12 апреля 2024, 11:25, ИА Амител erid: LjN8K2QTx

Каждая женщина проходит по своему исключительному пути, а вместе они создают ресурс друг для друга: поддерживают и слушают, смеются и грустят, становятся сильнее, расслабленнее, увереннее. И идут дальше, каждая в свой мир, который оказывается единым. И какими же дивными, извилистыми тропами ведут нас порою друг к другу. Так однажды встретились две талантливые женщины – Анна Ефимцева и Елена Карлова, чье творчество было объединено желанием дарить миру любовь и счастье.

Анна Ефимцева – новосибирский режиссер. Позиционирует свои работы как инструмент самопознания, саморефлексии и даже альтернативу сеанса с психологом – после знакомства с проектами сами герои и аудитория чувствуют воодушевление и прилив сил для новых свершений. У Анны есть три фильма-проекта "Кино о тебе": "Быть женщиной", "Твой лес" и "Красота – это ты".

Уже два года проекты Анны о женщинах и для женщин поддерживает известная алтайская художница-символист Елена Карлова. А еще она выступает генеральным партнером проектов.

Сама Елена 15 лет делится своим опытом создания мандал, с помощью которых ученики могут менять свою жизнь. Она транслирует особое видение мира и отношений через полотна. Заряжает своей энергетикой всех, кто оказывается в ее поле.

Как рассказывает сама Елена, творчество всегда было неотъемлемой частью ее жизни. И сегодня она – настоящий профессионал, который любит и горит своим делом. За плечами многочисленные выставки как в России, так и на международном уровне. В 2022 году на свет появились особенный курсы по созданию мандал. В них ученики перенимают опыт художницы и ее наработки: от развития навыка создания первых картин до продажи готовых работ и масштабирования.

Но это не единственная особенность Елены как мастера и художника. Ученики ее школы учатся формировать лучшее пространство вокруг себя, держать внутренний баланс, генерировать положительную энергию и не позволять скатываться в негатив.

Елена и Анна помогают женщинам пройти терапевтический путь к счастью через объектив и выражение себя в картинах. Благодаря партнерской поддержке Елены фильмы режиссера может посмотреть каждая женщина более чем в 50 городах России.

Если в вашей жизни что-то пошло не так, если очень хочется "найтись", обрести смысл, счастье, любовь и осознать свое предназначение, Елена Карлова и Анна Ефимцева готовы встретиться с вами на будущих показах.

Сейчас по городам нашей страны транслируют фильм "Красота – это ты". Для жительниц Барнаула показ состоится уже 17 апреля 2024 года в кинотеатре "Мир" по адресу площадь Победы, 1. Кстати, это будет уже второй показ.

Анна и Елена приглашают прекрасных женщин посетить важное и исцеляющее мероприятие. Приходите, чтобы увидеть кино о себе.

Билеты можно приобрести на сайте. Возрастное ограничение 16+.

ИП Карлова Елена Анатольевна

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