У творчества женское лицо. Художница и режиссер помогут женщинам обрести счастье
Новый интересный проект реализуют в Барнауле
12 апреля 2024, 11:25, ИА Амител erid: LjN8K2QTx
Каждая женщина проходит по своему исключительному пути, а вместе они создают ресурс друг для друга: поддерживают и слушают, смеются и грустят, становятся сильнее, расслабленнее, увереннее. И идут дальше, каждая в свой мир, который оказывается единым. И какими же дивными, извилистыми тропами ведут нас порою друг к другу. Так однажды встретились две талантливые женщины – Анна Ефимцева и Елена Карлова, чье творчество было объединено желанием дарить миру любовь и счастье.
Анна Ефимцева – новосибирский режиссер. Позиционирует свои работы как инструмент самопознания, саморефлексии и даже альтернативу сеанса с психологом – после знакомства с проектами сами герои и аудитория чувствуют воодушевление и прилив сил для новых свершений. У Анны есть три фильма-проекта "Кино о тебе": "Быть женщиной", "Твой лес" и "Красота – это ты".
Уже два года проекты Анны о женщинах и для женщин поддерживает известная алтайская художница-символист Елена Карлова. А еще она выступает генеральным партнером проектов.
Сама Елена 15 лет делится своим опытом создания мандал, с помощью которых ученики могут менять свою жизнь. Она транслирует особое видение мира и отношений через полотна. Заряжает своей энергетикой всех, кто оказывается в ее поле.
Как рассказывает сама Елена, творчество всегда было неотъемлемой частью ее жизни. И сегодня она – настоящий профессионал, который любит и горит своим делом. За плечами многочисленные выставки как в России, так и на международном уровне. В 2022 году на свет появились особенный курсы по созданию мандал. В них ученики перенимают опыт художницы и ее наработки: от развития навыка создания первых картин до продажи готовых работ и масштабирования.
Но это не единственная особенность Елены как мастера и художника. Ученики ее школы учатся формировать лучшее пространство вокруг себя, держать внутренний баланс, генерировать положительную энергию и не позволять скатываться в негатив.
Елена и Анна помогают женщинам пройти терапевтический путь к счастью через объектив и выражение себя в картинах. Благодаря партнерской поддержке Елены фильмы режиссера может посмотреть каждая женщина более чем в 50 городах России.
Если в вашей жизни что-то пошло не так, если очень хочется "найтись", обрести смысл, счастье, любовь и осознать свое предназначение, Елена Карлова и Анна Ефимцева готовы встретиться с вами на будущих показах.
Сейчас по городам нашей страны транслируют фильм "Красота – это ты". Для жительниц Барнаула показ состоится уже 17 апреля 2024 года в кинотеатре "Мир" по адресу площадь Победы, 1. Кстати, это будет уже второй показ.
Анна и Елена приглашают прекрасных женщин посетить важное и исцеляющее мероприятие. Приходите, чтобы увидеть кино о себе.
Билеты можно приобрести на сайте. Возрастное ограничение 16+.
ИП Карлова Елена АнатольевнаРеклама
11:51:39 12-04-2024
Очередные инфоцыгане?
13:27:12 12-04-2024
Гость (11:51:39 12-04-2024) Очередные инфоцыгане?... очередные комментаторы - ну тоже профессия))) как без вас
13:32:01 12-04-2024
Гость (11:51:39 12-04-2024) Очередные инфоцыгане?... Знаете, так как мне нравится творчество художницы и режиссера, хочу ответить вам, хоть возможно это бесполезная трата времени. Инфоцыгане - это кто "продает воздух",стань богатым - всего-то приложить лопух к голове, а также неподкрепленные знания практикой. Но если люди демонстрируют картины, фильмы, и дарят людям творчество, какие же они Инфоцыгане? От сюда вывод, зачем использовать "термин", если совсем не понимаешь его значение. Грустно за всех вас комментаторов, но за счет хейтеров тоже идет продвижение - поэтому спасибо вам за реакции.
15:04:09 12-04-2024
Гость (13:32:01 12-04-2024) Знаете, так как мне нравится творчество художницы и режиссер... ))) Серьезно? Одно дело когда нравится - не нравится, и другое - продвижение "терапевтического пути к счастью", "внутреннего баланса" и прочего бла-бла. Разумеется не за бесплатно. И чем это отличается от продаж всевозможных курсов "личностного роста" (по-сути самомнения)? А творчество.. это такая очень субъективная материя
20:59:46 12-04-2024
Гость (15:04:09 12-04-2024) ))) Серьезно? Одно дело когда нравится - не нравится, и друг... ну в кино же за деньги ходите!? и в музеи... а должны бесплатно!? да?
15:50:17 12-04-2024
Сколько пафоса и патоки. Аж сахар скаканул в крови.