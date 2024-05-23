У Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 человек, появился адвокат
Дело "политеховского" маньяка ушло в Калманский суд
23 мая 2024, 14:00, ИА Амител
Бывший чиновник Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек и считают "политеховским" маньяком, нанял адвоката для защиты своих интересов в суде. Об этом журналистам рассказал следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.
"Поскольку позиция защитников не совпадала с позицией Манишина, он принимал решения об отказе от услуг защитников. Сейчас у него имеется защитник, адвокат и никаких ходатайств от Манишина больше не поступало. У него есть адвокат", – отметил Зеленский.
В настоящее время дело Виталия Манишина передано в Калманский суд. Объем уголовного дела составил 69 томов. Установлено, что первое убийство он совершил в 1989 году. Задержали Манишина в мае 2023-го. В ходе расследования убийства девушки удалось установить причастность мужчины еще к десяти преступлениям, совершенным летом в 1999 и 2000 годах.
Он сразу же сознался в своих злодеяниях и рассказал подробности, о которых не знали даже сами следователи. Кроме того, на первом этапе Виталий Манишин отказался от услуг адвоката.
14:30:43 23-05-2024
Вот это новость так новость!!! А что у нас какие-то нововведения? Подсудимым адвокат не положен?
16:52:15 23-05-2024
Гость (14:30:43 23-05-2024) Вот это новость так новость!!! А что у нас какие-то нововвед... читать не умеете,был-он от него отказался
14:34:46 23-05-2024
Поскольку позиция защитников не совпадала с позицией Манишина, он принимал решения об отказе от услуг защитников
позиция большинства алтайских адвокатов: сознавайся и не спорь с судом - меньше дадут. Поскольку все на крючке. привлекать надо из других регионов.
14:46:52 23-05-2024
Ну под дурака закосить уже не получится
15:07:26 23-05-2024
Как его может судить Калманский районный суд, если это краевая подсудность? Или выездные заседания краевых судей?
16:10:05 23-05-2024
Срок давности привлечения к уголовной ответственности прошел. Суд может и прекратить уголовное дело по этому основанию. Максимальное наказание 15 лет лишения свободы. Он ранее не судим значит в этом случае суд не может назначить больше 12 лет лишения свободы. По УДО может выйти отбыв 8 лет. 1 год провел в СИЗО. Может быть на свободе через 7 лет.
17:18:21 23-05-2024
а это нормально рассматривать дело маньяка в деревенском суде?