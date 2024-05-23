У Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 человек, появился адвокат

Дело "политеховского" маньяка ушло в Калманский суд

23 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: Следственный комитет Алтайского края

Бывший чиновник Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек и считают "политеховским" маньяком, нанял адвоката для защиты своих интересов в суде. Об этом журналистам рассказал следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.

"Поскольку позиция защитников не совпадала с позицией Манишина, он принимал решения об отказе от услуг защитников. Сейчас у него имеется защитник, адвокат и никаких ходатайств от Манишина больше не поступало. У него есть адвокат", – отметил Зеленский.

В настоящее время дело Виталия Манишина передано в Калманский суд. Объем уголовного дела составил 69 томов. Установлено, что первое убийство он совершил в 1989 году. Задержали Манишина в мае 2023-го. В ходе расследования убийства девушки удалось установить причастность мужчины еще к десяти преступлениям, совершенным летом в 1999 и 2000 годах.

Он сразу же сознался в своих злодеяниях и рассказал подробности, о которых не знали даже сами следователи. Кроме того, на первом этапе Виталий Манишин отказался от услуг адвоката.